Un dron con tecnología coruñesa transporta con éxito suministros médicos entre dos hospitales madrileños
La demostración, llevada a cabo hoy entre el Hospital de La Paz y el Hospital Carlos III de Madrid, ha consistido en el transporte de material sanitario en un espacio aéreo urbano
Los hospitales madrileños de La Paz y Carlos III han sido testigos este miércoles de una demostración de transporte de material sanitario mediante un vuelo de dron entre ambos centros, separados por una distancia de 1,5 km por carretera y que ha durado 3 minutos, la mitad del tiempo estimado por vía terrestre. Esta prueba se enmarca en U-ELCOME, la iniciativa europea coordinada por EUROCONTROL y se ha llevado a cabo gracias a tecnología U-Space para gestionar operaciones de drones en espacio aéreo provista por el centro tecnológico coruñés ITG.
El vuelo ha despegado de la azotea de uno de los edificios del complejo hospitalario Carlos III y ha atravesado zonas ajardinadas, edificios hospitalarios y calzadas, en las que se ha cortado el tráfico durante el vuelo demostrativo. Para finalizar, ha aterrizado en la azotea de uno de los edificios del complejo hospitalario de La Paz.
“Este vuelo forma parte de nuestra actividad en el sector sanitario, que también realizamos en Galicia, donde trabajamos con hospitales como el de A Coruña o desarrollamos algoritmos para optimizar el reparto de medicinas en entornos rurales”, ha señalado Analía López Fidalgo, directora de Sistemas Aéreos No Tripulados de ITG.
El piloto del dron ha utilizado los servicios desarrollados por ITG para, en todo momento, conocer la posición de su dron y de otros posibles drones cercanos; disponer de un plan de vuelo definido y recibir alertas de aviso de por si el dron se sale de la ruta marcada en el plan de vuelo. De esta forma, la plataforma de ITG ha facilitado la integración segura, sostenible y eficiente de los drones en el espacio aéreo. Por su parte, ENAIRE, como proveedor de servicios de información común (CISP), tuvo un papel relevante al ofrecer la información de espacio aéreo necesaria para que ITG pudiese prestar sus servicios.
Este ejercicio, llevado a cabo en Madrid como parte de la Semana Europea de la Movilidad, demuestra la viabilidad de operaciones de transporte de material sanitario mediante drones en un entorno urbano. Asimismo, el realizar este vuelo urbano en un corredor aéreo entre hospitales y con tecnología digital U-space ayuda a reducir el riesgo tanto en aire como en tierra. Y es que se han aplicado múltiples medidas de seguridad como son la utilización de un paracaídas, un sistema de terminación automático de vuelo (FTS), un sistema de contención que permite tomar medidas que sean necesarias para reducir los riesgos, evitando cualquier daño, ya sea personal o material.
- Negocios pioneros en barrios de A Coruña: 'Vi a niños subir al bus en su primer día de cole y ahora son universitarios
- El primer negocio de Xuxán se prepara para abrir: «Es un barrio joven con muchísimo potencial»
- La gasolinera más vanguardista de A Coruña: 'Haberla conservado no hubiese sido descabellado
- Un niño de dos años fallece en A Coruña en un suceso que se investiga como accidente doméstico
- Fallece en A Coruña José María Castellano, el ejecutivo que ayudó a forjar el Inditex de Amancio Ortega
- La gran promotora de San Amaro prevé comprar más suelo para lanzar su proyecto de pisos en la zona
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- Las cinco sopas de todo el mundo que calientan A Coruña