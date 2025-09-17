Estrellan una furgoneta y roban una tienda de gominolas

La tienda Candy Cash situada en el polígono de Agrela sufrió un robo en la madrugada del martes. Unos ladrones estamparon una furgoneta robada contra el escaparate del negocio para acceder a sus interior. Tras el alunizaje, los cacos se llevaron un ínfimo botín, un poco de dinero que había en la caja registradora y algunas gominolas. El problema ahora para el negocio es tener que reparar los daños causados. Tras el incidente, se podía ver un gran destrozo en el cristal de la tienda. Algunos empleados trabajaban en la zona del incidente retirando algunos de los cristales que quedaron por el suelo tras el incidente.