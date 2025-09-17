Fallece José María Castellano, el ejecutivo de A Coruña que ayudó a forjar Inditex

El economista y empresario coruñés José María Castellano ha fallecido esta madrugada. Castellano, nacido en A Coruña en 1947, atesora una larga trayectoria como ejecutivo al frente de grandes corporaciones entre las que destaca su etapa como lugarteniente de Amancio Ortega en el gigante textil Inditex.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de A Coruña, Castellano fue miembro de la Academia de Ciencias Económicas y Financieras y de distintos consejos de administración de destacadas empresas como Greenalia, de la que era presidente.

José María Castellano ha destacado por su discreción en el desempeño de sus labores como empresario y ejecutivo. Fue mano derecha de Amancio Ortega durante 20 años y jugó un papel clave en la creación del imperio Inditex. Con él la multinacional logró su expansión internacional y sumó nuevas cadenas como Pull & Bear, Bershka y Oysho. Pero las discrepancias entre ambos tras el intento de Ortega de comprar Unión Fenosa acabarían rompiendo una relación profesional única.

Desde entonces, Castellano formó parte de numerosos consejos de administración: Puig, Indukern, Mutua Madrileña, Adolfo Domínguez, el banco de inversión Rothschild, ONO y Greenalia. Su dilatada y exitosa trayectoria le aupó entre los ejecutivos más prestigiosos del mundo.

Casado y con dos hijos, José María Castellano se declaraba admirador de The Beatles, Picasso y Woody Allen.