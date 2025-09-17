FFoco y MOP impulsan el premio de foto documental
A Coruña
La Asociación Recreativo Cultural Acolá abre la convocatoria de la quinta edición del Premio Editorial de Fotografía Documental Galega, en colaboración con la Fundación MOP. Para poder presentarse al certamen, la recepción de trabajos estará abierta hasta el 19 de octubre. El proyecto ganador se convertirá en un fotolibro editado bajo el sello Fabulatorio, con una tirada de 300 ejemplares.
