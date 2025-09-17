El Hospital de A Coruña ‘vigila’ a 2.000 familias con la principal cardiopatía tras la muerte súbita en jóvenes: «Un corazón engrosado siempre hay que estudiarlo bien»

La miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad «consistente en un engrosamiento del miocardio, el músculo del corazón», que no se debe a ninguna causa relacionada con problemas en las válvulas o con la hipertensión arterial. Su origen es «genético», por tanto, «se puede heredar», de ahí la importancia de realizar «estudios familiares lo más exhaustivos posibles» para «detectarla de forma precoz», ya que «una de cada 500 personas en España» podría estar «sin saberlo» afectada por esta patología, que puede provocar muerte súbita y que supone «la primera causa de fallecimiento repentino en menores de 35 años y deportistas», apunta Roberto Barriales, coordinador de la Unidad de Cardiopatías Familiares del Servicio de Cardiología del Complexo Hospitalario de A Coruña (Chuac-Inibic-CiberCV), que es Centro de Referencia Nacional (CSUR) para el tratamiento de estas dolencias y que, desde mañana, reunirá en Palexco a los «popes mundiales» en el manejo de la miocardiopatía hipertrófica, así como de la amiloidosis familiar y la enfermedad de Fabry, cuya característica principal es también «un engrosamiento» de las paredes del corazón, dando lugar a «lo que se conoce como hipertrofia ventricular».

Avances en el diagnóstico, la genética y el tratamiento

Será en la V edición del 'Workshop on cardiomyopathies: Hipertrophic Cardiomyopathy', un encuentro internacional, avalado por la Sociedad Española de Cardiología, en el que cardiólogos expertos de Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Italia, Argentina, Portugal, Francia, México y, «por supuesto, de España (con representación de todas las comunidades autónomas)», y una genetista de Australia, compartirán «los últimos avances en el diagnóstico, la genética y el tratamiento» de la miocardiopatía hipertrófica, la amiloidosis familiar y la enfermedad de Fabry.

Proyectos de ensayos clínicos

Además, «se presentarán proyectos de ensayos clínicos con nuevos fármacos que pueden cambiar el curso de estas dolencias», resalta el doctor Barriales, coordinador también del Grupo de investigación de Cardiopatías Familiares y Genética Cardiovascular del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic-CiberCV), antes de reivindicar que el Workshop on cardiomyopathies: Hipertrophic Cardiomyopathy 2025 presenta «el panel de expertos más extenso e importante que se puede reunir, hoy en día, para hablar de estas enfermedades» que «se pueden heredar», de ahí la importancia de «estudiar a la familia», hace hincapié, «cuando un paciente es diagnosticado de alguna de ellas».

«Siempre que vemos un corazón más grueso de lo normal, tenemos que estudiarlo bien porque puede ser una miocardiopatía hipertrófica, pero también otras patologías que la ‘imitan’, como la amiloidosis familiar o la enfermedad de Fabry. Esto es muy importante, porque el tratamiento es distinto y el pronóstico, también. Hoy hay fármacos que detienen la progresión de la dolencia. Si diagnosticas a un señor de 80 años, tienes que pensar que, a veces, el nieto puede estar afectado y podemos salvarlo. De ahí que sea tan importante realizar el estudio familiar, que es lo que hacemos aquí, en la Unidad de Cardiopatías Familiares del Chuac», incide el doctor Barriales, quien reivindica que, «como CSUR nacional», llevan «muchísimos años viendo a pacientes con miocardiopatía hipertrófica».

Seguimiento y trabajo en red

«En la actualidad, tenemos en seguimiento a más de 3.800 familias con cardiopatías familiares, de las cuales cerca de 2.000 son miocardiopatías hipertróficas. Además, atendemos a 50 pacientes con amiloidosis familiar, y a 12 con enfermedad de Fabry. La mayoría son de Galicia, pero también recibimos a pacientes de fuera de la comunidad (de Barcelona, Granada...)», refiere, antes de destacar que la prevalencia de la miocardiopatía hipertrófica es de «un caso por cada 500 personas», con lo cual «es mucho más frecuente de lo que se piensa». «Intentamos trabajar en red, no solo con los hospitales gallegos, sino también con los del resto de España que llevan estas enfermedades», recalca.