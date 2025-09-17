Incendio en una clínica estética de la calle Sol

Los bomberos tuvieron que intervenir este martes en un incendio que se produjo en una clínica estética situada en la calle Sol. Los hechos ocurrieron a la hora de comer, por lo que no había ninguna persona en el interior del establecimiento. Aunque no hubo heridos, una mujer que vivía en la segunda planta y que tenía la puerta abierta de su vivienda, tuvo que ser examinada.