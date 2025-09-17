Incendio en una clínica estética de la calle Sol
Los bomberos tuvieron que intervenir este martes en un incendio que se produjo en una clínica estética situada en la calle Sol. Los hechos ocurrieron a la hora de comer, por lo que no había ninguna persona en el interior del establecimiento. Aunque no hubo heridos, una mujer que vivía en la segunda planta y que tenía la puerta abierta de su vivienda, tuvo que ser examinada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Negocios pioneros en barrios de A Coruña: 'Vi a niños subir al bus en su primer día de cole y ahora son universitarios
- El primer negocio de Xuxán se prepara para abrir: «Es un barrio joven con muchísimo potencial»
- La gasolinera más vanguardista de A Coruña: 'Haberla conservado no hubiese sido descabellado
- Un niño de dos años fallece en A Coruña en un suceso que se investiga como accidente doméstico
- La gran promotora de San Amaro prevé comprar más suelo para lanzar su proyecto de pisos en la zona
- Cortes de tráfico en la autopista A Coruña-Carballo: así afectarán a los conductores
- Las cinco sopas de todo el mundo que calientan A Coruña
- El Deportivo arregla los arcados de Riazor: estos son los usos que le quiere dar a los locales