Joe Crepúsculo, Parquesvr, Ortiga y León Benavente actuarán en la Inn

La sala Inn Club a celebrará su octavo aniversario por todo lo alto con una serie de conciertos gratuitos hasta completar aforo. El ciclo arranca el 26 de septiembre con Joe Crepúsculo, seguido de Parquesvr (24 de octubre), Ortiga (7 de noviembre) y León Benavente (29 de noviembre), que cerrarán su gira en la sala. El 13 de diciembre habrá un concierto sorpresa aún por anunciar.