Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Joe Crepúsculo, Parquesvr, Ortiga y León Benavente actuarán en la Inn

RAC

A Coruña

La sala Inn Club a celebrará su octavo aniversario por todo lo alto con una serie de conciertos gratuitos hasta completar aforo. El ciclo arranca el 26 de septiembre con Joe Crepúsculo, seguido de Parquesvr (24 de octubre), Ortiga (7 de noviembre) y León Benavente (29 de noviembre), que cerrarán su gira en la sala. El 13 de diciembre habrá un concierto sorpresa aún por anunciar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents