Marineda Business Center logra la certificación en sostenibilidad

Marineda Business Center, el edificio de oficinas situado en Marineda City, se ha convertido en el primer inmueble de oficinas de Galicia en obtener la certificación internacional Breeam En Uso con la calificación de Muy bueno, tanto por sus características constructivas como por la gestión del inmueble.

Este sello, uno de los más exigentes a nivel mundial, reconoce el compromiso del complejo con la sostenibilidad, la eficiencia ambiental y el bienestar de las más de 500 personas que trabajan en sus tres plantas y 14.000 metros cuadrados de superficie. La certificación evalúa aspectos como el consumo de agua, la gestión de residuos, las emisiones contaminantes o la salud y confort de los usuarios.

Gabriel Nieto, director de Starco Invest y presidente de la comunidad de propietarios, destacó que este logro «supone un reto y un impulso para seguir elevando los estándares de calidad, bienestar y responsabilidad social corporativa del edificio». El edificio vive un momento de expansión tras la incorporación de Chubb Iberia, que se suma a empresas como CaixaBank, Repsol, Deloitte o Denodo. Actualmente quedan disponibles unos 3.700 metros cuadrados para nuevos arrendamientos.