Nueva convocatoria para adjudicar 91 plazas en las Escuelas Infantiles Municipales de A Coruña

Este jueves 18 de septiembre se abre una nueva convocatoria para solicitar las plazas vacantes en la Red de Escuelas Infantiles Municipales en este curso 2025-2026. En total serán 91 las plazas repartidas en diferentes centros de la ciudad.

En total son siete de las ocho las escuelas infantiles que tienen huecos disponibles. Excepto la EIM A Caracola de Novo Mesoiro, que no dispone de más lugares, hay opciones para todas las franjas de edad en los distintos centros.

La documentación y la ficha de solicitud, firmada por ambos progenitores, deberá presentarse en los registros electrónicos o físicos del Concello. En esta página puede consultarse toda la información.

Para niños y niñas nacidos entre 0 y 1 año quedan 3 plazas en Os Rosales y 11 en Os Cativos, de Palavea. Para aquellos y aquellas que tienen entre 1 y 2 años hay 2 plazas en el Agra do Orzán y 6 en Os Cativos. Por último, para los que tienen entre 2 y 3 años hay plazas en siete centros: 5 en el Agra do Orzán, 12 en Arela (Elviña), 7 en Carricanta (Monte das Moas), 16 en Os Rosales, 2 en la Luis Seoane (A Torre), 5 en Monte Alto y 22 en Os Cativos (Palavea).

El Concello habilitará este jueves 18 el plazo de solicitud, que estará abierto hasta el miércoles 1 de octubre. La publicación de listas definitivas será el martes 15 de diciembre, paso previo a la apertura del plazo de matrícula, que será del 16 al 18 de diciembre.