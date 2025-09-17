Nueva convocatoria para adjudicar 91 plazas en las Escuelas Infantiles Municipales de A Coruña
Siete de los ocho centros aún disponen de plazas
Este jueves 18 de septiembre se abre una nueva convocatoria para solicitar las plazas vacantes en la Red de Escuelas Infantiles Municipales en este curso 2025-2026. En total serán 91 las plazas repartidas en diferentes centros de la ciudad.
En total son siete de las ocho las escuelas infantiles que tienen huecos disponibles. Excepto la EIM A Caracola de Novo Mesoiro, que no dispone de más lugares, hay opciones para todas las franjas de edad en los distintos centros.
La documentación y la ficha de solicitud, firmada por ambos progenitores, deberá presentarse en los registros electrónicos o físicos del Concello. En esta página puede consultarse toda la información.
Para niños y niñas nacidos entre 0 y 1 año quedan 3 plazas en Os Rosales y 11 en Os Cativos, de Palavea. Para aquellos y aquellas que tienen entre 1 y 2 años hay 2 plazas en el Agra do Orzán y 6 en Os Cativos. Por último, para los que tienen entre 2 y 3 años hay plazas en siete centros: 5 en el Agra do Orzán, 12 en Arela (Elviña), 7 en Carricanta (Monte das Moas), 16 en Os Rosales, 2 en la Luis Seoane (A Torre), 5 en Monte Alto y 22 en Os Cativos (Palavea).
El Concello habilitará este jueves 18 el plazo de solicitud, que estará abierto hasta el miércoles 1 de octubre. La publicación de listas definitivas será el martes 15 de diciembre, paso previo a la apertura del plazo de matrícula, que será del 16 al 18 de diciembre.
