Nuevas empresas en el puerto de A Coruña: trámite ambiental para la planta para reciclar ceniza de las centrales térmicas

La Consellería de Medio Ambiente tramita la autorización ambiental de la planta que promueve la empresa Euroash Recycling Corporation en el puerto exterior de A Coruña para desarrollar una planta de tratamiento de adiciones para el cemento, en especial, de cenizas procedentes de actividades industriales. La compañía prevé invertir tres millones de euros en la construcción de la terminal y proyecta que genere unos 50 puestos de trabajo. Pretende ocupar 10.000 metros cuadrados de superficie en punta Langosteira.

La terminal se enmarca en la estrategia de economía circular, dado que su finalidad principal es la de recuperar las cenizas de las centrales térmicas que utilizan carbón como combustible para, a través de unos tratamientos térmicos, mecánicos y químicos, valorizarlas en el sector de la construcción. En concreto, se prevé que tengan salida en la línea de conglomerantes con uso en la arquitectura y la ingeniería civil, sector industrial que por volumen de consumo de materias primas puede acabar con los residuos industriales en plazos de tiempo relativamente cortos, apunta la empresa.

La habilitación de esta planta supone “un importante desafío tecnológico” por tratarse de “una de las primeras en el mundo proyectada para el reciclado de cenizas volantes aplicando las últimas tecnologías”, según explicaba Euroash cuando realizó el anuncio en 2022. En aquel momento esperaba tenerla en marcha antes de 2025.

La puesta en marcha de esta planta en Arteixo conllevaría, según había informado la firma, la creación inicial de unos cincuenta puestos de trabajo entre directos e indirectos para A Coruña y su área metropolitana, avanza. Tanto para la provisión de la materia prima como para la expedición del producto ya tratado, Euroash detalla que utilizará transporte por carretera y por medios marítimos. Estima que moverá, en inicio, 120.000 toneladas de materiales al año, aunque la capacidad superará las 300.000 toneladas.

La empresa promotora de la iniciativa sostiene que el diseño de la planta que proyecta “se basa en el Plan de Acción de Economía Circular que promueve el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico”. En febrero de 2021, este Ministerio abrió un proceso de información pública en torno al primer Plan de Acción en este ámbito, del periodo 2021-2023, con el objetivo de materializar medidas concretas para desarrollar una Estrategia Española de Economía Circular y, en ese contexto, desarrollar actuaciones concretas en España. Esta estrategia “sentó las bases para impulsar un nuevo modelo de producción y consumo en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantuvieran en la economía durante le mayor tiempo posible, reduciendo al mínimo la generación de residuos y aprovechando los que no se pueden evitar”, señala Euroash.