Pablo Alborán estará el 4 de julio de 2026 en el Coliseum

Pablo Alborán regresará a A Coruña en 2026 dentro de nueva gira Global Tour. La ciudad será la única en Galicia y una de las nueva españolas por las que pasará el cantante. El recital será en el Coliseum el 4 de julio. Las entradas saldrán en preventa el 22 de septiembre a las 10.00 horas en SMusic, mientras que la venta general comenzará el 24 a las 17.00 horas en Enterticket, Ataquilla y en la plaza de Ourense.