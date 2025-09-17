Las partes del crimen de Samuel piden que se inadmitan recursos presentados

La defensa de Alejandro Míguez ha solicitado al Tribunal Supremo que inadmita los recursos presentados por la Fiscalía y por la acusación particular contra la absolución de su cliente, dictada por el Tribunal Superior de Xustiza, tras haber sido condenado por cómplice de asesinato por la Audiencia. La Fiscalía y la acusación particular han solicitado también que no se tengan en cuenta los escritos presentados por las defensas de Diego Montaña, Alejandro Freire y Kaio Amaral que solicitan la reducción de las penas de los tres condenados por el asesinato del joven Samuel Luiz la madrugada del 3 de julio de 2021.

Una vez que se han solicitado las impugnaciones de los recursos presentados por las partes será el Tribunal Supremo quien decida y quien dicte sentencia sobre este crimen. Cabe recordar que, en el banquillo de los acusados, ante el jurado popular, se sentaron cinco acusados, cuatro varones mayores de edad y una joven, que fue absuelta y cuya absolución no fue recurrida. Anteriormente habían sido condenados por asesinato dos varones que, en el momento de los hechos, eran menores de edad.

En esa primera sentencia de la Audiencia Provincial, la magistrada —en cumplimiento del veredicto del jurado popular— condenó a Diego Montaña, el joven que se encaró con Samuel al creer que le estaba grabando con el móvil, a 24 años de prisión por asesinato con agravante de discriminación por motivos de orientación sexual, al haber llamado «maricón» a la víctima en varias ocasiones. Es una pena cercana al máximo legal, de 25 años, al que no llegó por no apreciar el jurado ensañamiento en sus actos. En la vista de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, su defensa, ejercida por Luis Salgado, alegó que el joven había consumido alcohol para que se le aplicase la atenuante de embriaguez y también que se eliminase la alevosía de la ecuación y que se calificasen los hechos como homicidio con la intención de reducir la pena.

Alejandro Freire, el primero que tiró a Samuel al suelo atacándole por la espalda, fue condenado a 20 años de prisión por asesinato. Su defensa, ejercida por el abogado David Freire, solicitó que se tuviese en cuenta el consumo de alcohol y drogas que había realizado su cliente esa noche y también su trastorno de TDAH para que su pena se redujese.

La defensa de Kaio Amaral, ejercida por José Ramón Sierra, ha insistido tanto en el juicio como en los recursos presentados en que no hay imágenes que revelen que su patrocinado pegase a Samuel y, por ello, ha solicitado siempre su absolución. Kaio Amaral fue condenado a 20 años y medio de privación de libertad —17 años por asesinato y tres años y medio por el robo con violencia del móvil de la víctima—.

En primera instancia, Alejandro Míguez fue condenado a diez años de prisión como cómplice de asesinato. Su defensa, ejercida por Manuel Ferreiro, alegó en la vista de apelación que a su cliente se le había condenado «por estar» y no «por hacer». Sus argumentos convencieron a los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que, tras esta vista, absolvieron al joven de sus cargos. El Superior solo tuvo en cuenta el recurso de Míguez, dejando igual las penas a los otros tres condenados.

Ni la Fiscalía ni la acusación particular se mostraron conformes con esta absolución, fue por ello por lo que, ante el Supremo, han solicitado que se revoque esta absolución y que se le vuelva a condenar.

Será el Supremo el que, ahora, con todos los recursos y las peticiones de impugnación sobre la mesa dicte una nueva sentencia sobre este crimen.

