Protesta de sanitarios contra el Estatuto Marco
A Coruña
Trabajadores de todo el Sistema Nacional de Salud se concentraron ayer ante centros sanitarios de toda España, incluido el Hospital de A Coruña (Chuac), para exigir al Ministerio de Sanidad que no cierre de forma unilateral la negociación de la nueva ley que regulará sus condiciones laborales y que acuerde un «estatuto para avanzar» que reconozca su labor y mejore la atención a los pacientes. Convocados por los sindicatos Satse, CC OO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, los manifestantes acusan al Ministerio de elaborar una norma «incompleta, parcial e interesada».
- Negocios pioneros en barrios de A Coruña: 'Vi a niños subir al bus en su primer día de cole y ahora son universitarios
- El primer negocio de Xuxán se prepara para abrir: «Es un barrio joven con muchísimo potencial»
- La gasolinera más vanguardista de A Coruña: 'Haberla conservado no hubiese sido descabellado
- Un niño de dos años fallece en A Coruña en un suceso que se investiga como accidente doméstico
- La gran promotora de San Amaro prevé comprar más suelo para lanzar su proyecto de pisos en la zona
- Cortes de tráfico en la autopista A Coruña-Carballo: así afectarán a los conductores
- Las cinco sopas de todo el mundo que calientan A Coruña
- El Deportivo arregla los arcados de Riazor: estos son los usos que le quiere dar a los locales