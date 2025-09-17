Protesta de sanitarios contra el Estatuto Marco

Trabajadores de todo el Sistema Nacional de Salud se concentraron ayer ante centros sanitarios de toda España, incluido el Hospital de A Coruña (Chuac), para exigir al Ministerio de Sanidad que no cierre de forma unilateral la negociación de la nueva ley que regulará sus condiciones laborales y que acuerde un «estatuto para avanzar» que reconozca su labor y mejore la atención a los pacientes. Convocados por los sindicatos Satse, CC OO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, los manifestantes acusan al Ministerio de elaborar una norma «incompleta, parcial e interesada».