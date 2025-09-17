Los proyectos de vivienda social disparan los demandantes de A Coruña al máximo en diez años: "En parte me apunté por activismo

El número de coruñeses que piden acceder a vivienda protegida prácticamente se ha duplicado desde 2022. La cifra se aproxima a las 3.800 personas, según el registro de demandantes de la Xunta, y, de acuerdo con los datos históricos del Observatorio Urbano del Concello, es el dato más elevado, al menos, desde 2015. De acuerdo con la presidenta de la delegación coruñesa el Colexio Oficial de Arquitectos de A Coruña (COAG), Ruth Varela, la demanda cayó durante la década pasada por la falta de promociones, mientras que ahora resucita por proyectos como los edificios de vivienda pública que están construyendo la Xunta y el Concello en Xuxán, o el proyecto del Gobierno gallego en Monte Mero. Pero, advierte, los demandantes registrados son una pequeña parte de los coruñeses que necesitan piso.

Según los datos del Observatorio Municipal, en 2012 y 2013 el número de demandantes estaba por encima de las 4.000 personas, pero en 2015 la cifra había caído a algo menos de 2.400. Se mantuvo en ese orden, con pequeñas oscilaciones y un repunte en 2020, pero en 2022 se llegó al dato más bajo: algo menos de 2.000 personas. Según el Observatorio Urbano, de 2012 a 2022 no se puso en el mercado ninguna vivienda protegida de promoción pública, y menos de tres centenares de promoción privada, cifras testimoniales en una ciudad con un cuarto de millón de habitantes. «Si durante tantos años no se hace vivienda pública, la gente no se molesta en apuntarse al registro de demandantes», resume Ruth Varela.

En 2023 la Xunta sorteó 40 viviendas de protección en Xuxán, donde tiene en marcha otros proyectos sin terminar. Se suman a otros proyectos, como la construcción de pisos de promoción autonómica en parcelas cedidas por el Concello, o las 50 viviendas que el Ayuntamiento está construyendo en el antiguo parque Ofimático para cumplir un acuerdo extrajudicial. El Gobierno gallego planea la construcción de miles de pisos públicos y protegidos en Monte Mero, si bien este proyecto aún tardará años.

Para Varela, la promoción de vivienda pública está despegando aún «tímidamente», y no alcanza a cubrir la «escala del problema» de necesidad de vivienda, que está en «máximos históricos». Tras años de subida del precio de los pisos y de los alquileres (ahora, en principio, congelados con carácter general por la declaración de A Coruña como zona tensionada), la presidenta de la delegación coruñesa del COAG señala que los demandantes son «una parte, aún baja» de las personas que verdaderamente demandan piso. Hay personas, señala, que no cumplen los requisitos de inscripción, y otros que no tienen el conocimiento suficiente para inscribirse.

La arquitecta considera que la Xunta debería «apoyar administrativamente la adecuación del registro a la demanda real», así como «difundir mejor» entre la ciudadanía que este existe, su objetivos y funcionamiento. También pide «recoger datos sobre el número de demandantes que no cumplen las condiciones para anotarse en la lista» del Gobierno gallego. «Es decir, tener un conocimiento más pormenorizado de la demanda de vivienda y de la capacidad de la lista como instrumento para reflejar la demanda», resume la presidenta de la delegación coruñesa del COAG.

«Hay precios desorbitados y se convierten bajos en infraviviendas»

Ana no pudo apuntarse como demandante de vivienda protegida a la promoción de Tabacos hace dos décadas porque no cumplía los requisitos, y, durante años, «no me apuntaba al registro porque total para qué», ya que no salían promociones. Cambió de opinión en 2023, no solo por las dificultades para obtener una vivienda en el mercado con «precios desorbitados» para comprar o alquilar, sino también «un poco por activismo, quiero que esté reflejado el problema real de vivienda». Esta coruñesa es trabajadora social y ve, «día a día», cómo los más necesitados tienen dificultad para encontrar incluso una habitación en la que vivir, cómo se reconvierten bajos en «infraviviendas» y muchas personas se hacinan en pisos compartidos «para poder tener un techo».

«Soy una privilegiada y no me quejo, pero si incluso para una persona como yo, con trabajo estable, es complicado, imagínate para una persona que vive con subsidios», señala Ana, que cuenta que «he ido a ver pisos de alquiler y me han preguntado si trabajo en Inditex». Ana forma también parte de Outra Forma de Vivenda, un proyecto colaborativo para construir un edificio en una parcela municipal del Concello y ofrecerlo a los socios (dan información en info@outraformadevivenda.org) con alquileres bajos. «Lo hemos hablado los cooperativistas», señala, para animar a los que no estén apuntados en el registro de demandantes a que lo hagan, pues, insiste Ana, es importante que la necesidad de vivienda se va en los datos oficiales.