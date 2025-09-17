Rey descarta retrasos en el plan para rediseñar los muelles: «Ya calculamos que habría recursos»

El concurso iniciado en mayo para contratar la redacción del plan maestro que diseñará los muelles interiores, desde Batería y Calvo Sotelo hasta la playa de Oza, tendrá que repetirse, pues el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales resolvió que incluía cláusulas sin justificar. El proceso está promovido por Coruña Marítima, que incluye a Estado, Xunta, Concello, Autoridad Portuaria, Puertos del Estado y Adif, y la alcaldesa, Inés Rey, afirmó este martes que no habrá un retraso relevante y «los plazos se mantienen más o menos igual que los teníamos previstos». «Ya preveíamos que podía existir algún recurso y los plazos están calculados para ello», afirmó.

El concurso recibió catorce recursos y el tribunal aceptó doce de ellos, promovidos por arquitectos particulares que consideraban que las bases excluían a arquitectos locales. Aunque el fallo refrenda la decisión de Coruña Marítima de no dividir el concurso en lotes, sí considera que las cláusulas en las que se pedía a los participantes experiencia en elaboración de proyectos con un presupuesto base de, al mínimo, 100 millones de euros y en planes para núcleos de población de más de 150.000 habitantes no estaba justificadas. Para Rey, se trata de «dos correcciones técnicas», y el nuevo concurso saldrá «con carácter inmediato».

El Puerto no ha aclarado a este diario si la nueva licitación eliminará estas restricciones o tratará de justificarlas, pero sí indica que saldrá este mes. El proyecto original contaba con tener el plan maestro definitivo a mediados de 2027 y Coruña Marítima mantiene este año como objetivo.

El grupo municipal del BNG señala que se abstuvo de la votación del concurso y las bases de elaboración de los pliegos porque consideraba que incluían, «de forma injustificada», restricciones a la participación de «personas expertas de nuestra ciudad», con lo que la resolución le ha dado «la razón». Para el portavoz municipal del Bloque, Francisco Jorquera, la transformación de la fachada marítima tiene que contar con el «conocimiento y la experiencia de los profesionales de la ciudad», y tener en cuenta las aportaciones que realizaron en sus comparecencias en la comisión de la fachada marítima que preside.

Defensa do Común considera que la resolución supone la «confirmación» de que las condiciones del concurso suponían «una clara discriminación y restricción injustificada a la participación». Las bases, indica la entidad, tenían «como único objetivo limitar y reducir al máximo la presentación de propuestas», con exigencias para concurrir «totalmente desproporcionados y carentes por completo de justificación».

Siempre de acuerdo con Defensa do Común, el Puerto ha tratado de «minimizar» el contenido y efectos de la resolución, un «duro golpe» a la credibilidad de las administraciones de Coruña Marítima. La organización pide revisar a fondo los pliegos y bases, y una mayor «transparencia y participación» en el concurso.