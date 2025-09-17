'Sirat', del coruñés Óliver Laxe, representará a España en los Oscars

Sirat ha sido la elegida por la Academia de Cine para representar a España en los Oscars. La cinta, del director coruñés Óliver Laxe, peleará ahora por entrar entre las cinco nominadas.

Esta preselección es un nuevo éxito para la película que ya fue galardonada en el Festival de Cannes. El galardón en el prestigio festival de cine unido a la distribución en Estados de Unidos de Neon, empresa que tiene los derechos de otras favoritas para el premio y que podría copar el quinteto de nominadas, convertían a Sirat en la cinta con más opciones de conseguir la nominación.

La anterior película de Oliver Laxe, O que arde, se había quedado a las puertas al ser seleccionada La trinchera infinita para los Oscars, aunque no consiguió ser nominada.

La película del director coruñés ha triunfado frente a Sorda y Romería, película de la prestigiosa directora Carla Simón que fue rodada en Vigo. Estas dos películas serán las dos grandes rivales de Sirat en los Premios Goya que se celebrarán en Barcelona el 28 de febrero de 2026.