Los socorristas de A Coruña atendieron 163 picaduras de medusa este verano

Las medusas fueron una de las grandes preocupaciones este verano para los socorristas de A Coruña. En total tuvieron que atender a 163 personas por las picaduras de estas especies, una incidencia que comenzaron a contabilizar este verano.

Las intervenciones por las medusas representan casi un 22% de todas las incidencias en los arenales coruñeses, el segundo tipo más común de incidente en la playa. Casi un cuarto de estas picaduras se produjeron en la primera quincena de septiembre, cuando se pudo ver decenas de estas especies en lugares como el dique de abrigo. Entre las razones para la proliferación de estas especies están el aumento de la temperatura del mar o que fueran arrastradas por las mareas típicas de esta época del año.

Los socorristas atendieron este verano un total de 756 incidentes, siendo el más común entre los bañistas los cortes. Las situaciones que requirieron la atención de los servicios de la playa aumentaron un 41% frente al año pasado. Desde el año 2019, los socorristas no atendían tantos incidentes. Entre las incidencias graves, los salvavidas solo han tenido que atender una parada respiratoria en todo el verano, aunque tuvieron que tratar unos 40 traumatismos. Los socorristas coruñeses realizaron un total de 23 rescates durante la época estival y tuvieron que participar en la búsqueda de cuatro personas desaparecidas, unos incidentes que no se daban desde hace cuatro años. Tres de los usuarios desaparecieron en Riazor y el otro en el arenal de Orzán.

La playa donde se han reportado más incidencias ha sido la de Orzán, con un total de 221 accidentes, seguida muy de cerca del arenal de Riazor, donde se realizaron 220 intervenciones. Ambos arenales están entre los más concurridos de la ciudad y los más afectados por la presencia de medusas y carabelas portuguesas. En la playa de Orzán fue donde se dieron la mayoría de las picaduras este verano, un total de 82, seguida por la de Riazor, donde se tuvieron que atender 62. Tanto en As Lapas como en San Amaro se registraron 9 picaduras de estas especies.

Con todo esto, no son los únicos habitantes marinos que pueden hacer daño a los bañistas. El escarapote es el otro gran enemigo de los coruñeses. Los socorristas tuvieron que atender a 56 personas por picaduras de este pez, que sobre todo tuvo presencia en la playa de Orzán y la de San Amaro, aunque también hubo incidentes similares en el arenal de Oza.