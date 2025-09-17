La triple escala de cruceros este martes trajo casi 14.000 personas a los muelles coruñeses, entre pasajeros y tripulantes, del Seven Seas Grandeur, el Arvia y el Independence of the Seas. La Autoridad Portuaria calcula que el impacto económico es de un millón de euros. En Calvo Sotelo Sur atracó el Seven Seas Grandeur: su impresionante escalera rememora la del Titanic, tiene un exclusivo huevo de Fabergé, una colección de arte extraordinaria y vajilla diseñada por Versace. Lleva a 750 viajeros, vino desde Gijón y va a Leixoes. El Arvia, con capacidad para 6.600 viajeros, recaló en Trasatlánticos, su puerto de origen es Southampton y se dirige a Palma de Mallorca. La triple escala ha obligado a usar el muelle de San Diego para el atraque de un viejo conocido, el Independence of the Seas, que exhibe un parque acuático en su cubierta. Tiene capacidad para 4.300 viajeros, llegó de Bilbao y tiene como destino Vigo.

Tres cruceros, un millón de euros de impacto y un huevo de Fabergé