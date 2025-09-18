Si no lo leo no lo creo
El 23-F, primera fecha libre para visitar la Casa Cornide
ANTÓN PERULEIRO
La familia Franco está obligada a abrir la Casa Cornide al público un mínimo de cuatro días al mes y, tras recibir una sanción, los herederos del dictador decidieron que permitirían las visitas solo los lunes y en horario de nueve de la mañana a una de la tarde. La casualidad ha querido que quien desease ayer reservar una entrada para acceder a esta joya de la Ciudad Vieja tuviese como primera opción un día señalado en la historia de España, el 23 de febrero, cuando nostálgicos del franquismo irrumpieron en el Congreso de los Diputados para intentar llevarse por delante la recién nacida democracia. Eso sí, quienes se quieran quedar con esa fecha han de madrugar, porque los pases disponibles eran para primera hora.
