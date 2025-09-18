Abierta la convocatoria de 91 plazas en las escuelas infantiles
Las vacantes se podrán solicitar a partir de este jueves 18 de septiembre
A Coruña
El Concello abre este jueves 18 de septiembre una nueva convocatoria para solicitar las vacantes en las Escuelas Infantiles Municipales. En total serán 91, repartidas en diferentes centros de la ciudad. Para niños y niñas nacidos entre 0 y 1 año quedan 3 plazas en Os Rosales y 11 en Os Cativos, de Palavea. Para aquellos y aquellas que tienen entre 1 y 2 años hay 2 plazas en el Agra do Orzán y 6 en Os Cativos. Para los de entre 2 y 3 años hay plazas en siete centros: 5 en el Agra do Orzán, 12 en Arela, 7 en Carricanta, 16 en Os Rosales, 2 en la Luis Seoane, 5 en Monte Alto y 22 en Os Cativos.
