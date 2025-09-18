Coliseum y Sabina se quieren en el primer asalto de su adiós

Joaquín Sabina volvió a conquistar A Coruña de nuevo y por penúltima vez. El artista se hizo con el Coliseum en el primero de los dos conciertos que dará en la ciudad esta semana dentro de su gira de despedida Hola y adiós. Los últimos paseo por los escenarios coruñeses del de Úbeda comenzaron con un vídeo de Un último vals. En este baile final Sabina pudo disfrutar de un público entregadísimo, que no dejó de cantar ninguno de sus temas.

Dos músicos de la banda acompañan al cantautor. | Iago López/ Roller Agencia

En sus primeras palabras a los asistentes del Coliseum, el artista quiso hacer un cariño a su «terra galega», explicando que «donde el público es más cómplice, hemos decidido hacer dos conciertos». «Espero haceros sentir estas dos noches cómo me habéis hecho sentir a mí», dijo.

Entre canciones a Sabina no se le olvidó alabar al público coruñés. «Juro que se me había olvidado lo bien y afinadito que cantabais», confesó el cantautor, que también desveló que de todas las paradas de la gira «sois los que mejor cantáis», desveló el cantante. Y es que la complicidad con A Coruña es una permanente en la vida y obra de Sabina.

Hasta cuenta la leyenda que Y nos dieron las diez se inspiró en sus aventuras en la ciudad. Durante el concierto del Coliseum, el Flaco de Úbeda repasó alguno de sus grandes éxitos como Calle melancolía, Y sin embargo, 19 días y 500 noches o Princesa.

En su actuación en A Coruña, Joaquín Sabina dejó entre los asistentes lágrimas y sonrisas compartidas con un sentimiento agridulce por verle entonar por última vez los versos que conmovieron a España.