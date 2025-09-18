Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El coruñés Tinho enseña en Operación Triunfo la canción de Doraemon en gallego: "no sabíamos que lo necesitábamos"

Martín Yáñez empieza a conquistar a sus compañeros con su simpatía

Tinho con su compañera Salma de Diego en la academia

Tinho con su compañera Salma de Diego en la academia / Operación Triunfo

A. R.

Tras haber entrado en la academia de Operación Triunfo en la Gala 0 del lunes, el coruñés Martín Yáñez, 'Tinho', ya comienza a conquistar a sus compañeros con su simpatía.

En un vídeo compartido por las cuentas oficiales del programa de Prime Video, se ve al concursante enseñando a su compañera Salma de Diego cómo es el inicio de la serie Doraemon en gallego. "La versión que no sabíamos que necesitábamos", ha destacado en Instagram la cuenta oficial de OT de la popular serie del gato cósmico.

Según los concursantes que estaban reunidos en la mesa, la canción de inicio de la serie emitida durante muchos años en gallego en el Xabarín Club de la Televisión de Galicia, es diferente al resto de idiomas.

En un vídeo más completo compartido en la cuenta de youtube del reality puede verse la escena completa y cómo la cantante Salma de Diego insiste en aprenderla.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents