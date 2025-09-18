Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Debate sobre el futuro del puerto

Ruth Varela, Xavier Mariñas, Francisco Jorquera, José Manuel Lage y representantes de Defensa do Común debatieron este miércoles sobre el futuro de la fachada marítima y los muelles de la ciudad, en medio del proceso para elegir el estudio que diseñará el plan maestro.

