Debate sobre el futuro del puerto
Ruth Varela, Xavier Mariñas, Francisco Jorquera, José Manuel Lage y representantes de Defensa do Común debatieron este miércoles sobre el futuro de la fachada marítima y los muelles de la ciudad, en medio del proceso para elegir el estudio que diseñará el plan maestro.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Negocios pioneros en barrios de A Coruña: 'Vi a niños subir al bus en su primer día de cole y ahora son universitarios
- El primer negocio de Xuxán se prepara para abrir: «Es un barrio joven con muchísimo potencial»
- La gasolinera más vanguardista de A Coruña: 'Haberla conservado no hubiese sido descabellado
- Un niño de dos años fallece en A Coruña en un suceso que se investiga como accidente doméstico
- Fallece en A Coruña José María Castellano, el ejecutivo que ayudó a forjar el Inditex de Amancio Ortega
- Adiós a la joyería de A Coruña más antigua que el Obelisco y el Palacio de María Pita
- La gran promotora de San Amaro prevé comprar más suelo para lanzar su proyecto de pisos en la zona
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito