Carminho, hija de la reconocida fadista Teresa Siqueira, creció rodeada del sonido de las guitarras. Cantó en público por primera vez a los 12 años, estudió Marketing y Publicidad, viajó por el mundo y participó en misiones humanitarias antes de dedicarse por completo a la música. Visita el Palacio de la Ópera este viernes 19 de septiembre para presenta su sexto álbum, Portuguesa, dentro del ciclo A Coruña LiveXperience

¿Cuándo entendió que el fado es su lenguaje?

Empecé a practicar fado en el vientre materno. El lenguaje se desarrolla, sobre todo cuando te expones a él desde la infancia, y se vuelve tan natural como hablar. No sé qué empecé primero, si a hablar portugués o a cantar. Eran dos cosas muy relacionadas, así que ese lenguaje siempre estuvo presente.

¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la música?

Naturalmente, siempre cantábamos mucho en familia, y mi madre cantaba mucho con nosotros. También cantábamos en coros de iglesia, y más tarde, mi madre abrió una casa de fado cuando yo tenía unos 12 años. Empecé a ir a esa casa y, con los años, fui a varias casas de fado.

¿Qué quiere contar con Portuguesa, su sexto álbum?

El álbum Portuguesa es un ejercicio de práctica del fado tradicional, y del fado como género en general. Se trata de estar en el estudio y abordar algunos temas importantes para mí, no solo formalmente desde la perspectiva de grabar en vivo con los músicos —esa dinámica que aporta a la grabación algo muy vivo, dinámico y único del fado—, sino también de las nociones de construir un repertorio, componer nuevos fados tradicionales y escribir poesía para fado. Estas ideas de identidad portuguesa, que surgen de la influencia de la poesía, la música e incluso de las mujeres, fueron temas y nociones ampliamente explorados en este álbum Portuguesa.

¿Qué diferencias hay con otros discos? ¿Siente que está en su mejor momento creativo?

Puedo identificar cada álbum que he hecho como el mejor en ese momento. Hacer un álbum es una forma de retratar quiénes somos, qué pensamos y en qué creemos en ese momento. No puedo decir que haya un álbum mejor. Puedo creer que hoy estoy más cerca de lo que realmente busco, porque también tengo más experiencia y más herramientas para ello. Pero, en cierto modo, también me siento más lejos de lograrlo. Porque cuanto más practicas, más te das cuenta de lo difícil que es completarnos y encontrarnos plenamente. El álbum Portuguesa fue un momento muy importante, seguido de María, la producción de mi propia música bajo la dirección del estudio y la búsqueda de sonidos que, de alguna manera, respondieran a mis preguntas sobre el fado en sí, sobre la idea de elementos clave como las guitarras tradicionales y la búsqueda de un fondo y un sonido que, de alguna manera, representaran la atmósfera del fado.

¿Qué espera del público coruñés? ¿Tiene alguna vinculación con Galicia?

A Coruña, y Galicia en general, es quizás uno de los mejores públicos de fado de todos los tiempos. Son grandes conocedores, gente muy generosa en su entrega al concierto, en su fascinación por el momento. Sienten el fado de una manera muy particular, sobre todo porque existen relaciones lingüísticas que nos unen y nos hacen reconocernos, y por eso siento una gran alegría al volver a Galicia, y a A Coruña en particular.

¿Haber subido al escenario de Coldplay ha supuesto un impulso para su carrera?

Subir al escenario de Coldplay junto a Barbara Bandeira fue realmente emocionante. Como fuimos a cantar Coimbra en la ciudad de Coimbra, el público estaba muy emocionado; había mucha gente cantando la misma canción, un himno. Y el sonido del solo de guitarra portuguesa, con una voz y una guitarra dinámicas, fue realmente emocionante.

Ha colaborado con artistas de otros géneros, como Caetano Veloso o Pablo Alborán. ¿Qué le atrae de esas fusiones?

Cantar con otros artistas es realmente lo que más me inspira. Son ellos quienes me inspiran y me aportan la materia prima de mi arte. Por lo tanto, se abren nuevos mundos al colaborar con artistas de otros ámbitos. Es un tercer mundo que se descubre en esta unión, y siempre aprendo mucho de ellos y de la música que hago con ellos.