Fernando Navarro: «La realidad me aturde, la psicodelia es mi manera de protegerme»

Cuando publicó su libro de relatos Malaventura, ¿ya existía Crisálida en su cabeza?

No. Cuando acabé las presentaciones de mi primer libro, pensé en cuál iba a ser el segundo. La idea era hacer una especie de continuación de los desiertos de Malaventura. Y con una fecha comprometida de edición, di un volantazo. Tenía la historia de un padre que llevaba a los hijos a la montaña, donde tenían que sobrevivir. Decidí que era eso lo que tenía que contar, pero desde una visión femenina. En el cine, cuando quiero contar una historia de una problemática que considero que es masculina uso el western o el lenguaje de la novela negra y cuando pienso que es una problemática femenina, uso el gótico.

¿Cómo distingue uno que una idea es una novela y no un relato?

Es una idea, pero para desarrollarla y crearla supongo que hay algo que te dice «esto tiene más detrás». En este caso fue la voz literaria, la voz de Nada. Cuando esa historia estaba en mi cabeza, no sabía cómo contarla. Me preguntaba ¿desde dónde lo cuento? Ahí surgió la voz de Nada, la primera persona, el acento... Y al ser su voz, yo sentía que necesitaba mucho espacio, necesitaba una longitud, necesitaba una novela. Yo necesitaba estar con ella mucho tiempo.

Habla del acento, ese lenguaje andaluz que utiliza en el libro. ¿Es una especie de reivindicación?

No, porque no hay nada antropológico o social. Es porque al estar en primera persona y al tener que identificarme con el personaje, tiro de mi voz. Yo llevo mucho tiempo viviendo en Madrid, pero soy de Granada. Así que el personaje se expresa como yo. Algo tiene de mí para que yo pueda estar acompañándolo durante el proceso de escritura y durante la defensa que son las entrevistas o las presentaciones.

Y la psicodelia, ¿la encontró en el camino o viene de serie?

(Ríe) Viene de serie, sí, porque a mí la realidad como tal, no solo en la literatura, sino en el mundo, no me interesa. La realidad me aturde y me impresiona. Entonces, yo intento cuestionarla desde la voz y desde la mirada al mundo. La psicodelia es mi manera de protegerme.

En Crisálida, el paisaje es un personaje más. ¿Qué busca con ello?

Exactamente. Es un personaje y está vivo. A veces siento que los libros que van sobre lugares son los que más me interesan. Para mí, la montaña tiene que estar igual de viva que el desierto y tiene que ser la montaña mental de Nada. Es decir, ese momento en el que los espacios, como te decía con la psicodelia, los conforman los personajes.

Muchos lectores coinciden en que la lectura de esta novela les provoca un escalofrío.

Es verdad que cuando escribo una historia con un punto salvaje, un poco dura y uso el lenguaje del gótico, ese escalofrío es una manera de llegarte, de tocarte. Pero realmente estaba más pensando un poco en la ternura. Quería que se viese el amor que se tienen y el amor que necesita el personaje. Se pasa toda la novela diciendo que alguien la abrace, que alguien la cuide... Pero lo he contado desde el otro lado. Yo quería llegar al amparo.

¿Buscaba también hacer una reflexión sobre esos niños que sueñan con ser adultos y los adultos que desean regresar a un mundo sin preocupaciones?

Sin idealizarla, la infancia tiene algo puro, de inocencia, de juego, en la que estamos a salvo. Se dice que los niños están muy desprotegidos y que son muy vulnerables, pero yo creo que son los más fuertes porque están siempre rodeados de alguien que quiere intentar cuidarlos. Y si no, se protegen a sí mismos. Yo creo que esa fuerza la vamos perdiendo al llegar al mundo real. En este caso, le pasa a El Capitán.

¿Hay diferencias entre el Fernando Navarro escritor y el Fernando Navarro guionista?

Yo no diferencio en la escritura. Yo imagino y tengo imágenes, pero mi lenguaje son las palabras. Hay un malentendido en torno a lo que son las novelas de guionistas. Se supone que son novelas de trama que podrían parecer una película. Pero esto no es una novela de trama. Podría parecer una película en el sentido que hay imágenes, pero es que para mí la literatura tiene que tener imágenes. Ya tengo mi trabajo en el que los directores de cine me aportan mucho y me ayudan a contar historias y yo los ayudo a ellos. Aquí lo que quiero es usar palabras.

Pero con sus libros, puso el foco sobre su nombre, mientras que los guionistas están más en la sombra.

Pero a mí me gusta. Por un lado, me parece bien no estar. Me gusta que mi presencia quede un poco diluida porque, además, las películas las hacemos muchas personas. Pero, por otro lado, también necesitamos o merecemos un trato que a veces no tenemos. Queremos un poco de dignidad en nuestro trabajo y que nos reconozcan que hemos formado parte de una película desde el principio. Como escritor es todo lo contrario porque eres el responsable de todo. Y luego tiene una cosa muy bonita que el cine no tiene que son los encuentros con los lectores.