Furor polo galego na Escola Oficial de Idiomas: «Quero quedar aquí por iso quero aprender a lingua»
A Escola Oficial de Idiomas pecha este venres o prazo de inscrición con case todas as prazas cubertas no nivel básico. A demanda de galego dos últimos cursos fixo que se abrisen este ano dous novos grupos para persoas que queren aprender a lingua da súa terra de acollida
Kate McCrany naceu en Chicago pero vive na Coruña desde hai aproximadamente tres anos, o seu home é galego e fala na súa lingua cos seus pais e tíos así que, para se comunicar ela tamén na lingua común, McCrany intentou matricularse o ano pasado na Escola Oficial de Idiomas. Entón non foi posible porque non lle coincidían ben os horarios, pero este ano vén de comezar o curso básico de galego con compañeiros e compañeiras que, coma ela, queren aprender a ler, escribir, comprender e falar ben o idioma.
Explica a directora da escola, María Peón, que nos últimos anos detectaron un incremento de demanda de clases de galego, tanto, que este mes de xullo xa non quedaban prazas vacantes, así que, decidiron solicitar a incorporación dun novo docente que lles dese a posibilidade de ampliar en sesenta (dous grupos) as prazas ofertadas no nivel básico que, finalmente, a Administración lles concedeu.
Este venres pecha o prazo de inscrición para este curso e onte pola mañá quedaban xa moi poucas prazas dispoñibles no novel básico para aprender os once idiomas que oferta a escola, desde os máis comúns como inglés, francés, italiano, alemán e portugués a outros máis raros, como árabe, chinés, xaponés ou ruso.
Peón explica que o feito de teren modificado os horarios para impartir máis clases pola tarde axudou a que se incrementase a matrícula e o número de estudantes que inician o curso coa ilusión de mergullar nun novo idioma ou de perfeccionar o que xa saben.
«Eu penso que para aprender un idioma o mellor é ler porque así, nun contexto, aprendes mellor o significado das palabras», explica a albanesa Violeta Lleshi que un dos primeiros documentos que tivo cando se instalou na cidade foi o carné das bibliotecas. A súa intención é mellorar, sobre todo, a parte de falar e, nun futuro, conseguir unha certificación lingüística que lle permita acceder a un posto de traballo na Administración. Polo de agora confésase «moi contenta» coa decisión de ter comezado na escola de idiomas.
"Aprender a lingua do lugar no que se vive é básico"
A estudante Kate McCrany considera non só «moi importante» senón «básico» aprender a lingua da terra na que se vive por iso deu o paso de se apuntar na escola de idiomas para mellorar o seu galego. «Vivín en Italia, en Francia e en Madrid e sempre intentei aprender a lingua para comunicarme mellor cos demais», explica.
Na Escola Oficial de Idiomas, segundo explica a súa directora, hai un estudantado heteroxéneo, desde persoas migrantes que queren aprender castelán e galego para se comunicar mellor, para acceder a un emprego ou para axudar os fillos cos deberes; pais ou avós con fillos noutros países que precisan unhas nocións básicas da lingua para se poder defender cando van de visita; estudantes mozos fascinados polo manga e a cultura xaponesa, coruñeses de ascendencia estranxeira que queren estudar a lingua dos pais e incluso maiores que buscan no ruso ou no chinés un «desafío mental», unha lingua complicada pero que ten un ritmo de aprendizaxe máis pausado.
«Quero quedar aquí por iso quero aprender a lingua»
Violeta Lleshi naceu en Albania e leva na Coruña sete anos, lembra que, ao mes de chegar, xa tiña o carné da biblioteca, porque era un servizo para ao que case non lle pedían documentación, así que, desde aquel momento, apoiouse moito nos libros para aprender o idioma. «A miña decisión é quedar aquí, vivir en Galicia, teño tres nenos, dous deles xa naceron aquí e por iso quero aprender galego», explica Lleshi, a quen lle gusta ler libros en galego e que na casa fala albanés para que os fillos non perdan a lingua materna.
O ruso, por certo, é outro dos idiomas que, segundo Peón, está a ter máis tirón desde hai uns anos no centro da Coruña, sobre todo, pola presenza de poboación de Ucraína, que sabe a lingua e que fai que outras persoas queiran aprendela. Este ano, a escola non ten xa marxe no edificio central para ofertar máis clases polas tardes, que é o horario máis demandado polos estudantes, de xeito que, segundo explica Peón, a maneira de lles dar resposta a todas as persoas que quixeran estudar unha lingua pero non conseguiron praza é a de abrir no futuro algún outro centro asociado na cidade, unha alternativa que este ano, aínda que se intentou, non se conseguiu facer realidade.
