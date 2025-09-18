El Gobierno anuncia obras en Alvedro: de mejoras en ayudas visuales a un nuevo edificio de bomberos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un plan sin precedentes de 12.900 millones de inversión en los aeropuertos de Aena entre 2027 y 2031. Entre ellos se encuentra el de Alvedro, en A Coruña. Aunque por ahora no se ha detallado qué partida recibirá este aeródromo, sí se han explicado las actuaciones a llevar a cabo.

En el quinquenio 2027-2031, en Alvedro se prevén actuaciones en la terminal para mejorar la operativa de los vuelos No Schengen, es decir, los países que no forman parte del grupo que eliminó los controles fronterizos internos entre ellos -la mayoría son de la Unión Europea-.

También se propone la construcción de un nuevo edificio del Servicio de Extinción de Incendios (SEI) y cocheras.

Además, hasta 2031, se harían actuaciones en campo de vuelo y plataforma. El Gobierno ha anunciado su plan de urbanizar la zona aviación general, el aumento del ancho de la franja y la mejora en ayudas visuales.

En los últimos años, el aeropuerto de A Coruña realizó la adecuación completa del campo de vuelos, junto a otros trabajos como la nivelación de las franjas de seguridad a ambos lados de la pista, la realización de una plataforma intermedia de giro de aeronaves y la renovación del sistema de balizamiento del campo de vuelos. La inversión fue de 10,9 millones de euros