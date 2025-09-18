El Gobierno local de A Coruña mantendrá reuniones en barrios para explicar su plan de inversiones

El Gobierno local mantendrá reuniones con los vecinos de los barrios para explicar su plan de inversiones en estos enclaves en los próximos dos años. El Concello prevé ejecutar obras por valor de 125 millones de euros en todos los barrios de la ciudad hasta 2027. Entre las intervenciones que forman parte de este plan —y que algunas ya han empezado— destacan la remodelación de los Cantones, la rehabilitación del mercado de Santa Lucía, la puesta en marcha del parque del Observatorio en el Agra do Orzán o la reforma del centro cívico de Labañou.

El calendario de encuentros con los vecinos arrancará la próxima semana, el martes 23 de septiembre, en el centro cívico de Os Mallos, al día siguiente el acto se celebrará en O Castrillón, ambos a partir de las siete de la tarde. En octubre les tocará el turno a San Diego, Monte Alto, O Birloque, Mesoiro, Os Rosales, Ciudad Vieja y Matogrande con Xuxán. Los encuentros se celebrarán hasta el 11 de diciembre, cuando se cerrarán con la visita a Feáns por la mañana y, a Bens por la tarde.

La idea de estos actos es no solo explicar a los residentes en estos núcleos las obras previstas para estos enclaves sino también, tal y como explican fuentes del Gobierno local, «recoger propuestas y hacer seguimiento de los avances» realizados en las obras programadas.