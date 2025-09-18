¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 18 de septiembre
Presentaciones, fiestas, proyecciones, conciertos... mucho que hacer este jueves en la ciudad
La periodista Ana Marcos presenta su libro
19.00 horas | A mí no me ha pasado nada es una reflexión sobre la violencia contra las mujeres. La autora, que realizó una investigación en El País, conversará con sus lectores.
Moito Conto
Tardeo universitario en el puerto
Desde las 18.00 horas | Los universitarios tienen una cita esta tarde-noche en el muelle de Calvo Sotelo con el UniFes UDC. Hay varios DJ, foodtrucks y ropero.
Muelle de Calvo Sotelo
Proyección del filme ‘Código desconocido’
19.00 horas | El ciclo de cine Os ollos abertos, que organiza A.I.R.E., proyecta Código desconocido. En el coloquio participa la abogada María Teresa Bustamante.
Fórum Metropolitano
Actuación musical del Dúo Mandala
20.00 horas | El ciclo de conciertos gratuitos Noites na Cidade Vella cuenta con el Dúo Mandala, de violines. Promete una intensa musicalidad y complicidad sonora.
Palacio de Capitanía
‘Hola y adiós’, la gira de Sabina llega al Coliseum
21.00 horas | Joaquín Sabina regresa a A Coruña con un doblete. La primera sesión será esta noche. Ocasión perfecta para hacer repaso a su carrera.
Coliseum
Acto benéfico de la Cuarentuna
19.00 horas | El Club de Leones La Coruña Teresa Herrera actúa en una tarde mágica en la que se recaudarán fondos para la Asociación contra el Cáncer.
Ágora
- Negocios pioneros en barrios de A Coruña: 'Vi a niños subir al bus en su primer día de cole y ahora son universitarios
- El primer negocio de Xuxán se prepara para abrir: «Es un barrio joven con muchísimo potencial»
- La gasolinera más vanguardista de A Coruña: 'Haberla conservado no hubiese sido descabellado
- Un niño de dos años fallece en A Coruña en un suceso que se investiga como accidente doméstico
- Fallece en A Coruña José María Castellano, el ejecutivo que ayudó a forjar el Inditex de Amancio Ortega
- Adiós a la joyería de A Coruña más antigua que el Obelisco y el Palacio de María Pita
- La gran promotora de San Amaro prevé comprar más suelo para lanzar su proyecto de pisos en la zona
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito