¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 18 de septiembre

La periodista Ana Marcos presenta su libro

19.00 horas | A mí no me ha pasado nada es una reflexión sobre la violencia contra las mujeres. La autora, que realizó una investigación en El País, conversará con sus lectores.

Moito Conto

Tardeo universitario en el puerto

Desde las 18.00 horas | Los universitarios tienen una cita esta tarde-noche en el muelle de Calvo Sotelo con el UniFes UDC. Hay varios DJ, foodtrucks y ropero.

Proyección del filme ‘Código desconocido’

19.00 horas | El ciclo de cine Os ollos abertos, que organiza A.I.R.E., proyecta Código desconocido. En el coloquio participa la abogada María Teresa Bustamante.

Fórum Metropolitano

Actuación musical del Dúo Mandala

20.00 horas | El ciclo de conciertos gratuitos Noites na Cidade Vella cuenta con el Dúo Mandala, de violines. Promete una intensa musicalidad y complicidad sonora.

Palacio de Capitanía

‘Hola y adiós’, la gira de Sabina llega al Coliseum

21.00 horas | Joaquín Sabina regresa a A Coruña con un doblete. La primera sesión será esta noche. Ocasión perfecta para hacer repaso a su carrera.

Acto benéfico de la Cuarentuna

19.00 horas | El Club de Leones La Coruña Teresa Herrera actúa en una tarde mágica en la que se recaudarán fondos para la Asociación contra el Cáncer.

Ágora