Las medidas antidesvíos del aeropuerto de A Coruña redujeron los problemas hasta un 60%

Solo en un día de junio de 2018, Alvedro registraba el desvío de once de sus vuelos y la cancelación de otro por baja visibilidad en el aeropuerto, afectando en tan solo una jornada a casi 1.500 pasajeros. Esa tendencia, que era una constante en el aeródromo coruñés, se cortó a partir de diciembre de 2019, cuando entró en funcionamiento en horario diurno la maniobra de aproximación por la cabecera 03, la más alejada de la ría. Esta maniobra, que fue aprobada para horario nocturno dos años después, en diciembre de 2021, facilitó que, actualmente, los desvíos en Alvedro por condiciones de baja visibilidad sean mucho menores y que no supongan una sangría —como lo eran antaño— en las estadísticas de Alvedro.

A esa realidad le pone cifras Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena), que asegura que los desvíos por baja visibilidad se han reducido entre un 40 y un 60%, es decir, que en el año en el que menos se redujeron los desvíos fue en un 40% y, en el que más, un 60% desde su puesta en marcha. Cabe recordar que el tráfico aéreo se vio fuertemente reducido, sobre todo en 2020 y 2021, por las restricciones a la movilidad impuestas para evitar los contagios de coronavirus y que Alvedro no recuperó las cifras anteriores a la pandemia —cuando había marcado un año de récord, con 1,35 millones de pasajeros en 2019— hasta este año.

La cabecera natural para tomar tierra en Alvedro es la 21, la que está más alejada del monte Xalo, la que tiene instalado el sistema ILS, que ayuda a las aeronaves a tomar tierra en condiciones de baja visibilidad y meteorología adversa. La opuesta, la 03, cuenta desde 2019 con un instrumento —diseñado por Enaire— que facilita el aterrizaje a los pilotos basándose en unas referencias marcadas —y ahora balizadas para permitir que sean visibles por la noche— que tienen que seguir para poder tomar tierra.

Los aviones tienen que aterrizar con el viento en contra, al habilitar estas maniobras, los desvíos se redujeron notablemente (entre un 40 y un 60%), ya que se aumentó la operatividad de la cabecera más alejada de la ría, la que abortaba más aterrizajes.

"Enaire analiza la viabilidad de mejorar el ILS en la cabecera de la ría»

Javier Cámara | Jefe de Diseño, Desarrollo e Implantación" de Gestión de Tráfico Aéreo de la empresa pública Enaire

Javier Cámara, en las instalaciones de Enaire en Madrid. / Cedida

El técnico dirigió la instalación en Alvedro de las ayudas para el aterrizaje por la parte de la pista más próxima al monte Xalo para minimizar los desvíos

Dado que el sistema de ayuda a la maniobra utiliza referencias visuales, ¿en qué medida afectan las frecuentes nieblas que se producen en el entorno de Alvedro?

El aeropuerto de A Coruña dispone de dos cabeceras para el aterrizaje y despegue de las aeronaves. Debido a los vientos predominantes en la zona, la configuración preferente del es el aterrizaje y despegue por la cabecera 21 [la más próxima a la ría de O Burgo]. El aeropuerto dispone para ella de un sistema de ayuda al aterrizaje instrumental o ILS que permite descender sin necesidad de referencias visuales por parte del piloto, volando en automático, hasta prácticamente de 64 a 78 metros del suelo en función de la categoría de la aeronave. Este punto de decisión del piloto se sitúa muy cerca de la pista, por lo que existe una muy alta probabilidad de que la visibilidad permita al piloto completar el aterrizaje sin problemas. El sistema ILS del aeropuerto tiene la categoría III, la máxima, si bien la operación está limitada a la categoría II debido a diversos obstáculos en el aeropuerto y sus alrededores. Enaire está haciendo ya un nuevo estudio para analizar la posibilidad de mejorar la operación a la categoría III. La cabecera 03 [situada en las proximidades del monte Xalo] es muy compleja para el aterrizaje debido a la orografía en los alrededores, con elevaciones cercanas a los 380 metros que hacen que no sea viable un sistema de ayuda al aterrizaje similar al de la pista 21. Debido a ello, y previo a la implantación del procedimiento basado en navegación por satélite, la operación estaba muy condicionada a disponer de condiciones visuales excelentes y a no poder realizar la aproximación más allá del ocaso.

¿Cómo ha afectado la ayuda por satélite en la cabecera 03?

La maniobra satelital con terminación en visual basada en referencias específicas sobre el terreno, implantada en 2019, mejora la operación en la cabecera, permitiendo a la aeronave entrar desde el mar en una trayectoria que deja a su derecha los montes de Coto y el monte Xalo y separada de ellos. Esta trayectoria, perpendicular a la pista, termina en un punto lejano a la cabecera desde el cual el piloto debe tener referencias visuales para completar el aterrizaje. Este último tramo se realiza mediante referencias visuales al terreno, para lo cual se han incluido en la carta puntos perfectamente visibles para el piloto que le sirven de referencia para seguir la trayectoria en viraje y poder completar el aterrizaje. Dichas referencias están balizadas con luces de alta intensidad, lo que incrementa considerablemente la seguridad. Este tipo de maniobra está disponible desde 2019 para horario diurno y desde 2021 para el nocturno tras instalar dos torres balizadas, una en la estación de Bregua y otra sobre el túnel de vía muerta de Ledoño.

¿Es posible reducir más los desvíos? ¿Qué inversiones serían necesarias?

Es muy complejo poder mejorar la situación en ambas cabeceras. Los obstáculos que limitan la operación a la categoría II en la pista 21 son dos torres mega del aeropuerto, lo cual imposibilita su mejora para su incremento a categoría III de operación. No obstante, en su compromiso por mejorar la operativa, Enaire realiza los análisis necesarios para determinar la viabilidad de implantar operaciones de categoría III en la pista 21, basando sus resultados en la actualización del plano de obstáculos. En la cabecera 03, las posibles soluciones se restringen a la implantación de un procedimiento instrumental con autorización requerida, un procedimiento de vuelo avanzado que permite seguir trayectorias tridimensionales muy precisas en modo automático, incluso con curvas, como para evitar la zona montañosa, gracias al uso de sistemas GNSS y al propio equipamiento de la aeronave. Requiere una autorización especial tanto del piloto como del operador debido a sus exigencias de precisión, que son mayores que las de una aproximación estándar como la implantada en el aeropuerto. Por la complejidad de su implantación y de los requisitos de capacitación del piloto y aeronave, se decidió en coordinación con los usuarios del aeropuerto y Aena, la implantación de la actual maniobra, que tiene unos requerimientos mucho menos complejos y ha generado una mejora operacional muy relevante.

