El "monumento al Ku-Klux-Klan" que no llegó a construirse en O Castrillón

Santiago Rey Pedreira era un arquitecto de prestigio, pero su ideología republicana y galleguista le generó numerosos problemas tras la Guerra Civil, hasta el punto de que solo la amistad de un militar de alta graduación le libró de ser represaliado por el régimen franquista. Las sospechas sobre su ideología no desaparecieron con el paso del tiempo, por lo que cuando en 1950 el Ayuntamiento -donde ocupaba el cargo de arquitecto municipal- le encargó el diseño de una Cruz de los Caídos, su retraso en presentar el proyecto fue contestado con una amenaza de las autoridades sobre las consecuencias que tendría su negativa a colaborar.

"Habría sido un monumento muy curioso", afirma Miguel Silva, arquitecto y exprofesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura que realizó un trabajo en 2012 que recogió este diario sobre este proyecto que nunca llegó a ejecutarse por problemas administrativos y económicos. El origen de este monumento se sitúa en una decisión del alcalde Alfonso Molina, con la que pretendía sumarse a las innumerables localidades españolas que desde 1940 erigían cruces en memoria de las víctimas del bando franquista en la contienda civil. Curiosamente, A Coruña carecía de una cruz de estas características y el regidor confió el proyecto a Rey Pedreira, a quien por sus ideas y amistades no debió resultarle agradable.

Planos de la cruz proyectada / Santiago Rey Pedreira

El lugar elegido para situar la cruz fue el alto de O Montiño, ocupado hoy en día por la plaza de la Concordia en el barrio de O Castrillón, un lugar entonces despoblado y visible desde casi toda la ciudad gracias a su elevación. El Ayuntamiento dispuso que además del símbolo religioso, se construyera una plaza, una cripta y una iglesia, conformando un conjunto al estilo del Valle de los Caídos, que en aquella época todavía estaba en fase de construcción.

En su investigación, Silva cita que el Ayuntamiento aprobó un presupuesto extraordinario para conseguir los 654.000 euros en que se estimó el coste del complejo y que sugirió que se efectuase una suscripción popular para contribuir a su financiación.

El plan general de la ciudad preveía la construcción de una plaza en la cumbre de O Montiño, que por sus características debió influir en el diseño propuesto por Rey Pedreira, en opinión de Silva, ya que la cruz tendría una altura de 21 metros que la haría destacar en el paisaje tanto desde tierra como desde el mar. También el entorno, marcado por la rudeza, pudo sugerir al arquitecto el empleo del granito para la elaboración del monumento, que se habría caracterizado por su sencillez.

El rasgo más peculiar de esta Cruz de los Caídos son las 24 antorchas que el arquitecto municipal ideó colocar a lo largo del fuste y que deberían encenderse en días señalados y que le habría proporcionado un aspecto espectacular. Miguel Silva estima que Rey Pedreira se inspiró en los ritos funerarios célticos, en los que el fuego tenía un papel fundamental, para añadir los hachones a la cruz, aunque en su trabajo recuerda que esta propuesta hizo surgir comentarios jocosos entre los funcionarios municipales que tuvieron acceso al proyecto, al que bautizaron como "monumento al Ku-Klux-Klan".

La memoria del proyecto que presentó el arquitecto deja a las claras cuál era su verdadero sentimiento, ya que en ella explicó que el monumento suponía un "homenaje y memoria de los Caídos por España", excluyendo la referencia a Dios que era habitual en la terminología franquista y no de un modo casual, según Silva.

Tras recibir el proyecto de Rey Pedreira, el Ayuntamiento inició el proceso de expropiaciones en O Montiño para construir la plaza en la que se situaría la cruz, así como la avenida que daría acceso al lugar. Los problemas para hacerse con los terrenos necesarios llevaron al alcalde finalmente a desistir, por lo que el monumento nunca se ejecutó, aunque la vía que llega hasta donde debía emplazarse recibió el nombre de los Caídos, hoy en día avenida de la Concordia. Miguel Silva cree que la denominación de los Caídos no tiene relación con el frustrado proyecto de la cruz, sino con la existencia de vías con este nombre en casi todas las ciudades españolas.

Otro aspecto curioso es que a muy pocos metros de donde se pensó instalar el monumento Telefónica construyó en 1971 la torre de telecomunicaciones de O Montiño, proyectada por Severino González, que se eleva sobre todos los edificios de su entorno y permite imaginar como se alzaría hoy en día sobre este barrio la Cruz de los Caídos si el Ayuntamiento hubiera acometido el proyecto de Santiago Rey Pedreira.