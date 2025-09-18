Pedaleando en A Coruña por la educación vial

La asociación Mobi-Liza celebró en la tarde de este jueves un roteiro en bicicleta por las calles de A Coruña, una actividad que combinó recorrido urbano con formación en seguridad vial. La iniciativa, en la que participaron siete personas junto con un miembro de la asociación, tuvo como objetivo fomentar un uso más seguro y consciente de la bicicleta en diferentes espacios compartidos de la urbe.

Álex Voces, miembro de Mobi-Liza, explicó que la propuesta «no es un mero paseo en el que simplemente se recorre la ciudad en bicicleta, sino que lo que se busca es formar a las personas en educación vial». Durante el trayecto se realizaron varias paradas en puntos clave para ofrecer explicaciones prácticas. Entre los temas abordados figuraron cómo incorporarse de forma correcta a la calzada, cómo actuar ante señales específicas para ciclistas o qué normas regulan la circulación en aceras y carriles bicis.

«Pusimos mucha incidencia en la señalización propia de la bicicleta, como la que hace obligatorio el uso del carril bici, la que prohíbe circular por determinadas vías o la que avisa de la presencia frecuenta de ciclistas», señaló Voces. El desconocimiento sobre los pasos ciclistas, añadió, fue otro de los aspectos tratados: «Un paso ciclista no es un paso de peatones; la persona en bici puede cruzarlo montada, y eso es algo que la ciudadanía en general desconoce».

El perfil de participantes, según recordó Voces, suele situarse en la franja de 40 a 60 años, con una notable concienciación vial, aunque no siempre con pleno conocimiento de la normativa. «Es una pena que no se acerquen más personas con menos formación en seguridad vial, porque son quienes más provecho sacarían».

La asociación también incidió en que buena parte de los conflictos en la convivencia entre bicicletas y coches se deben a la falta de información de quienes conducen: «Muchas veces vemos situaciones de acoso vial hacia ciclistas basadas en un desconocimiento de la normativa. El problema no es que falte normativa, sino que falta conocerla y aplicarla con respeto», concluyó el miembro de Mobi-Liza.