El PP critica las políticas de movilidad del Concello

RAC

A Coruña

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, El Partido Popular ha criticado «movilidad insostenible» creada por el Ejecutivo local.

Los populares denuncian la presencia de baches en los barrios que provocan caídas, así como la nueva ordenanza de movilidad, que «tampoco soluciona el grave problema de aparcamiento» en la ciudad. La formación también critica que todavía no se haya contratado el nuevo servicio de bus urbano.

