La red vecinal de A Coruña contra la soledad: «Si alguien tiene algún problema, estamos pendientes»

Poco podía imaginar Mercedes Varela que una conversación de ascensor acabaría derivando en un movimiento vecinal que supera incluso las fronteras de su barrio, Novo Mesoiro. «Me encontré con una vecina y charlando le dije que vivía sola. Ella me respondió que también vivía sola así que le pedí el teléfono por si necesitábamos algo», cuenta Mercedes con su acento uruguayo, que no ha perdido aunque lleva 35 años en la ciudad.

Aquel encuentro casual fue creciendo a medida que conocieron a otras mujeres: «Un día nos reunimos cinco para tomar un café. Una compañera dijo, ‘¿y si nos hacemos un grupo de WhatsApp para estar en contacto?’. Y así se creó el grupo Chicas Fitness», comenta entre risas la impulsora de la iniciativa.

Las clases de gimnasia y los cafés eran una buena forma de pasar tiempo juntas, pero la red de contactos fue aumentando gracias a los cursos que se organizan en los centros cívicos de la ciudad. De esta forma, Mercedes creó una agenda lo suficientemente grande para hacer una interesante propuesta: organizar una excursión. «A mí siempre me gustó ir de excursión, así que lo propuse y se empezó a anotar gente. Yo me encargo de todo, busco el viaje, anoto a la gente o recojo el dinero. La idea ha sido todo un éxito: «Al viaje de la Ribeira Sacra hasta se apuntó el profesor de gimnasia», cuenta. Este mes tienen previsto viajar a Porto, y hay tanta demanda que «14 personas se han quedado fuera porque no había sitio», explica la uruguaya.

Dentro de la ciudad, el grupo también hace numerosos planes. Este mismo verano subieron hasta la cúpula del Monte de San Pedro para disfrutar de la exposición impulsada por la Fundación Marta Ortega e hicieron lo propio con la muestra fotográfica del puerto.

Lo que empezó como un encuentro entre vecinas de Novo Mesoiro ha ido expandiéndose por la ciudad: «Somos más de 50 personas y ahora viene gente de Riazor o de Os Mallos».

Además de las personas que viven solas, también se están apuntando matrimonios con ganas de disfrutar de la vida. La gente que forma parte de esta iniciativa tiene edades comprendidas entre los 55 y los 80 años, demostrando que la edad es solo un número.

Más allá de las salidas, lo importante es el apoyo mutuo que se genera entre estas personas, convirtiéndose en una red de cuidados que funciona como antídoto contra la soledad: «Si alguien tiene algún problema estamos pendientes. Avisamos por el grupo y estamos en contacto también con los hijos, que están súper agradecidos».

La red ha generado nuevas amistades y se van creando subgrupos entre los participantes para hacer diferentes actividades: «Me encanta que se organicen entre ellos y no dependan tanto de mí. Quedan para tomar café o organizan comidas», expone Mercedes.

El único obstáculo, admite la impulsora de esta iniciativa, es la falta de un espacio estable: «Lo que más necesitamos es un local. Aquí hay una riqueza cultural increíble, hay gente que podría enseñar cestería, ganchillo o repostería. Queremos un sitio para reunirnos, celebrar cumpleaños y compartir vivencias y conocimientos».