Rescatada una mujer en punta Herminia

Los bomberos de A Coruña rescataron esta tarde a una persona de entre las rocas de punta Herminia. Según informan los bomberos, una mujer se había caído en las rocas y no era capaz de salir. Un pescador de la zona fue el que dio el aviso al 112 sobre las 19.00 horas, porque no era capaz de sacar a la mujer por sus propios medios.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local, Bomberos y un dispositivo de urgencias sanitarias. Los efectivos pudieron sacar a la mujer y la trasladaron en camilla hasta la ambulancia.