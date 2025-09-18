Rivera Reposada, la nueva cerveza de Hijos de Rivera
Es un producto "cocinado a fuego lento", según la cervecera
Hijos de Rivera presenta Rivera Reposada, una nueva cerveza que pone en valor el legado de la familia coruñesa que ha liderado el proyecto empresarial a lo largo de generaciones y materializa en una receta única el saber hacer cervecero atesorado durante casi 120 años.
Se trata de un nuevo lanzamiento que viene a completar la gama de cervezas de la compañía con un producto cocinado a fuego lento, en línea con la filosofía de la casa, con un largo proceso de elaboración, fermentación a su ritmo y maduración paciente antes de llegar a las manos del consumidor.
El resultado de esta combinación de tiempo, mimo, maltas Pilsen y lúpulo Sladek es Rivera Reposada, una cerveza llena de matices y con mucho carácter, pero fácil de beber y con una imagen cuidada hasta el último detalle en una botella exclusiva.
El presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, subraya la importancia emocional de este lanzamiento, que "es un homenaje al legado Rivera, a la pasión cervecera que atesoramos en nuestra gran familia desde hace más de un siglo, a la tradición y al saber hacer que hemos custodiado generación tras generación".
"A las puertas de nuestro 120 aniversario, en 2026, Rivera Reposada es un homenaje para entender que un legado no solo se hereda, sino que se construye cada día, con ambición, con exigencia, con ganas de romper moldes y, sobre todo, con calidad y paciencia exquisitas”, concluye.
- La gasolinera más vanguardista de A Coruña: 'Haberla conservado no hubiese sido descabellado
- Un 'disparo' en la red eléctrica causa apagones en varias zonas de A Coruña
- Fallece José María Castellano, el primer consejero delegado de Inditex
- Un niño de dos años fallece en A Coruña en un suceso que se investiga como accidente doméstico
- Adiós a la joyería de A Coruña más antigua que el Obelisco y el Palacio de María Pita
- Así es el 'Park Güell coruñés': fue construído en el siglo XIX y es de acceso gratuito
- Las cinco sopas de todo el mundo que calientan A Coruña
- Localizado el usuario de Aspronaga desaparecido desde la mañana del martes