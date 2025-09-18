Saturación en el transporte público y dificultades para encontrar piso en el inicio de la Universidade de A Coruña

La Universidad de A Coruña celebró este jueves la recepción del nuevo estudiante. Entre actividades e información, muchos alumnos coincidieron en que la mayor preocupación de este curso es el coste de vivir en la ciudad.

Laura Raposo y Ainhoa González, de 18 y 17 años, acaban de llegar desde Lugo para cursar Educación Social. Reconocen que su inicio de curso está siendo bueno: “Con miedo al principio, pero bien”. Querían compartir piso, pero la realidad les obligó a cambiar de plan. “Los pisos, carísimos. Costaba mucho encontrar. En mi casa me dijeron: ‘mira, mejor vete para una residencia’”, explica Ainhoa. Su compañera coincide: “Yo miré las dos opciones, pero los precios de los pisos estaban muy altos. La residencia es cara también, pero te lo hacen todo”.

Ese “te lo hacen todo” se ha vuelto un argumento de peso frente al encarecimiento de la cesta de la compra. Pedro Pérez, de 26 años y estudiante del máster de Abogacía, confirma que los precios en el supermercado han subido. “Se nota mucho cada vez que voy al supermercado”, apunta. Vivir en una residencia, donde las comidas están incluidas, es para muchos una forma de esquivar ese gasto adicional.

El coste de la vida no es la única queja. Natalia Pico, que a menudo opta por ir en coche propio, describe un transporte público saturado: “El bus viene a veces petado, muchas veces ni siquiera para en las paradas porque va lleno”. Su compañero de máster que no cuenta con coche, Pedro, depende de dos autobuses para llegar a clase: “Es bastante lío, tengo que coger dos autobuses y tardo mucho, cuando la ciudad tampoco es tan grande”. Es uno de los principales desafíos de la Universidad, el estudiante asegura que “debe haber un cambio”.

Enrique Pereira, de 22 años, estudiante en la Facultad de Ingeniería de Caminos, consiguió quedarse en el mismo piso de otros cursos, aunque no se libró de la subida de alquileres: “Sí que me subieron el precio de años anteriores, me subieron un poco, pero sé de compañeros que les subieron cientos de euros”. A pesar de las dificultades, valora el comedor universitario en el que ha de comer casi todos los días por el horario de mañana y tarde que tiene: “Tienen muy buena comida, por 7,50 euros no hay queja”.

La Universidad de A Coruña inicia así un año académico en el que los estudiantes piden soluciones para un mercado de alquiler desbordado, un transporte que no da abasto y unos precios que suben en todos los ámbitos. La emoción por comenzar se mezcla con el reto de poder permitirse la vida universitaria en la ciudad.

Jornada de Bienvenida

La Universidad de A Coruña dio inicio al nuevo curso académico con su tradicional Jornada de Bienvenida, celebrada este jueves en el Estadio Universitario de la Mariña Dourada, ubicado en el Campus de Elviña. Durante el acto, la conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García y el rector de la UDC, Ricardo Cao, coincidieron durante la jornada para recibir a los nuevos estudiantes.

El evento fue un espacio donde puestos informativos de diversas asociaciones universitarias se dieron cita. Áreas como cultura, deportes, medio ambiente, igualdad, empleo y relaciones internacionales estuvieron representadas, ofreciendo a los estudiantes una visión amplia de las oportunidades y recursos disponibles en la Universidad. Además de la información, el programa incluyó actividades deportivas y lúdicas con el objetivo de reafirmar compromiso con la integración y el bienestar del estudiantado.