¿Para qué sirve la planta de reciclaje de cenizas que se planea en el puerto exterior de A Coruña?

La Consellería de Medio Ambiente tramita la autorización de la evaluación ambiental para la planta promovida por Euroash Recycling Corporation en el puerto exterior de A Coruña. La fábrica busca convertir las cenizas generadas en las centrales térmicas de carbón, como puede ser la ubicada en As Pontes, en materiales que se puedan utilizar en la fabricación de cemento. Euroash prevé invertir unos 6 millones de euros en el proyecto, 2,4 de ellos destinados a la construcción de la planta, que está planificado que ocupe unos 6.442 metros cuadrados.

De acuerdo con la memoria del proyecto, el objetivo de Euroash es hacer uso de las cenizas depositadas en el vertedero de la central de As Pontes para revalorizarlas en materiales de construcción con un menos impacto medioambiental, además de liberar los terrenos donde están acumulados. Este proceso implica «el secado, premolienda, molienda y clasificación de materiales».

La empresa destaca que punta Langosteira sería una «ubicación óptima para el abastecimiento del mercado nacional como internacional», enviando el producto final en barcos destinados a la exportación, además de asegurar la proximidad a los vertedores de la materia prima. Todo ello, explican en la memoria, es necesario para la viabilidad económica del proyecto. Sobre las posibles afectaciones ambientales de la planta señalan que el proceso productivo de revalorización de cenizas «no generará aguas residuales industriales», limitándose los vertidos al agua de uso sanitario generada por los empleados que trabajen en la planta. En lo relativo a las posibles afectaciones para la salud humana, la memoria del proyecto destaca que el Estudio de Impacto Ambiental concluye que la planta «será compatible con la salud pública», teniendo en cuenta «las medidas preventivas y de diseño que se implantarán en las instalaciones».

La parcela contará con dos grandes naves para el almacenamiento tanto de la materia prima como el producto terminado. Esta última será la de mayor tamaño y ocupará una superficie de 3.370 metros cuadrados, suficiente para almacenar unas 10.000 toneladas que se destinarán a la carga de buques. En esa misma nave habrá cuatro silos para el producto terminado, con una capacidad para 2.200 toneladas en total. Euroash prevé alcanzar en el quinto año de funcionamiento de la planta una producción anual de 400.000 toneladas al año.

En la misma parcela se prevé situar un edificio de oficinas de dos plantas, donde también estarán los vestuarios y aseos. De acuerdo con la memoria del proyecto, la empresa prevé que para el quinto año de producción haya un total de 14 empleados en plantilla en planta. La firma había previsto crear unos cincuenta puestos de trabajo entre directos e indirectos en la zona de A Coruña y su área metropolitana cuando anunció sus planes en 2022.

La empresa plantea invertir un total de 6.014.340 euros en el proyecto de punta Langosteira. Euroash dedicará 2.435.600 euros a la construcción de las instalaciones principales, para las que prevé un plazo de ejecución de 64 semanas. La empresa había estimado previamente que la planta estuviera en funcionamiento en 2025, pero con la nueva cronología no está previsto que comience a funcionar hasta el año 2028.

El proyecto de Euroash ya cuenta con el visto bueno del Ayuntamiento de Arteixo, que emitió un informe de viabilidad urbanística favorable a la implantación de esta empresa en el puerto exterior. Resaltan también que su actividad productiva es parecida a la de Cementos Carral, la empresa de la parcela colindante.

La empresa sostiene que la reconversión de las cenizas resultantes de la quema de carbón en As Pontes «permitirá disminuir la demanda de Clinker» en el proceso de fabricación de cemento, «teniendo una repercusión relevante en la reducción e la demanda energética». En la memoria apuntan también que la planta planeada «es una solución alineada con la demanda industrial actual y futura» y que permitirá «una gestión más eficiente de los residuos industriales, fomentando el uso de materiales reciclados en la construcción, y alineándose con las estrategias regionales, nacionales y europeas de sostenibilidad y transición energética».