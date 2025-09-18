El verano se despide a lo grande en A Coruña: cinco planes que hacer este fin de semana

El verano está llegando a su fin. La meteorología ya lo viene confirmando y ahora el calendario tampoco engaña. Quedará por ver si el otoño trae el famoso veranillo de San Miguel o si el frío se apoderará de A Coruña. Sin embargo, ante esta despedida, hay varios planes para los últimos tres días para todos los gustos.

Festival Son&Mar

En el muelle de Batería, dentro de la programación del festival Son&Mar que el pasado fin de semana trajo el "tardeo", la nostalgia y una "coffee party", está programado para este viernes Mundo Perreo, una explosión de reguetón y beats urbanos. Para el sábado 20 y el domingo 21 se celebrará el Wake Up Weekend, un festival de electrónica con artistas nacionales e internacionales.

Fiestas de Monte Alto

El sábado arranca la celebración en la calle de la Torre y en el campo de Marte. María Xosé Bravo, presidenta de la Asociación Cultural Alexandre Bóveda, es la pregonera (sábado, 20.45 horas) de esta edición. Antes, a las 12.00 horas, el grupo Xebre hará un pasacalles. La sesión vermú, a las 13.30 horas en la calle de la Torre, contará con combos de la Escola Municipal de Música. Ya por la tarde, a las 16.30 horas, el campo de Marte se convertirá en un escenario de juegos populares tradicionales para toda la familia. También actuará Pakolas. La música correrá a cargo de Eidos. Después del pregón, más fiesta: primero con A Banda da Loba y más tarde con Loita Amada.

Para el domingo 21, la organización programa actos de memoria cívica en el barrio. A las 12 habrá un recorrido por el cementerio de San Amaro bajo el nombre de Xente que aínda segue en nós. Una hora más tarde, en el campo de Marte se celebrará un homenaje a Ramón Maseda. Los festejos acaban a las 13.30 horas con la foliada de Son D'Aquí.

Fiestas de A Cubela

El Parque de Oza se engalana para acoger las Fiestas de A Cubela. La cita está prevista para el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre. La programación comenzará el sábado a las 18.00 horas y se prolongará hasta la madrugada con la actuación de Marziah. El domingo la música regresará desde las 13.30 horas de la mano del Dúo Chilu, El Corta a las 14.45 horas y Pablo Balseiro junto a La Berbenian a las 17.30 horas, en un fin de semana vecinal y de barrio.

Sabina se despide

Joaquín Sabina regresa a A Coruña con un doblete en su gira de despedida de los conciertos multitudinarios. La primera sesión será es este jueves y hará un concierto más el sábado en el Coliseum. Ocasión perfecta para hacer repaso a su carrera. Sin embargo, las entradas ya están agotadas.

Conciertos, teatro, música o humor

Además de los grandes eventos, este fin de semana en A Coruña hay disponibles diferentes espectáculos para todo tipo de gustos. En la Sede Afundación actúa este viernes 19 (20.00 horas) Oswaldo Digón con su espectáculo In-Certo. En el Rosalía (viernes, 20.30 horas) Cris Balboa escribe, dirige y actúa en la obra Roland mon amour, del Centro Dramático Nacional. Iria Ares y Xoán Carlos Mexuto llevan al Ágora su obra 1888. Señorita Xulia (viernes, 21.00 horas) y Carminho actuará en el Palacio de la Ópera a la misma hora.

Para el sábado también quedan otras actuaciones. El humorista Laureano Márquez se pregunta ¿por qué somos como somos? en Palexco (sábado 20, 20.00 horas), y en la Sede Afundación tendrá lugar el espectáculo El Tarot de Karim a la misma hora. Para amantes del humor, el actor gallego Manuel Cortés lleva la comedia teatral O último home a modo de recital poético al Forum Metropolitano (20.30 horas). Alberto Velasco lleva la danza contemporánea al Rosalía con mover montañas (20.30 horas) y en el Palacio de la Ópera actuará Xavier Rudd.