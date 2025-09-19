Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arde de madrugada una bicicleta en una estación de BiciCoruña

Ocurrió pasadas las 2.30 horas

Una bicicleta de BiciCoruña

Una bicicleta de BiciCoruña / Carlos Pardellas

RAC

El incendio de una bicicleta que estaba estacionada de madrugada en la base de BiciCoruña de la calle Manuel Murguía, delante de la Casa del Agua, obligó a movilizar a los Bomberos del parque de Agrela.

Según indican fuentes del cuerpo de emergencias, el incendio no tuvo mayor relevancia y fue apagado al momento.

El suceso ocurrió alrededor de las 2.30 horas.

