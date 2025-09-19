Arde de madrugada una bicicleta en una estación de BiciCoruña
Ocurrió pasadas las 2.30 horas
El incendio de una bicicleta que estaba estacionada de madrugada en la base de BiciCoruña de la calle Manuel Murguía, delante de la Casa del Agua, obligó a movilizar a los Bomberos del parque de Agrela.
Según indican fuentes del cuerpo de emergencias, el incendio no tuvo mayor relevancia y fue apagado al momento.
El suceso ocurrió alrededor de las 2.30 horas.
