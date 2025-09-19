La calle San Andrés cierra al tráfico en la mañana del domingo por el día sin coches
Se realizarán diversas actividades para concienciar sobre la importancia de la movilidad sostenible y la seguridad vial
La programación de la Semana Europea de la Movilidad llegará este domingo 21 a la calle San Andrés, que se cortará por la mañana al tráfico para acoger los actos del Día sin Coches. Durante esas horas, habrá actividades de ocio para todos los públicos que se centrarán en concienciar sobre la importancia de la movilidad sostenible y la seguridad vial.
Cortar al tráfico San Andrés ya era habitual durante los fines de semana antes de su remodelación. Ahora, este espacio volverá a estar liberado del tráfico durante una mañana y con una amplia agenda de propuestas para todas las edades.
Será entre las 10.00 y las 14.00 horas en el tramo comprendido entre la plaza de Pontevedra y Pórtico. El Concello contará con la DGT, Stop Accidentes, Mobi-liza, Galicia Rollers y Sistema Lupo, así como la Asociación Juvenil Escóitame para la elaboración de las actividades. Estas estarán orientadas en gran parte a niñas y niños de entre 3 y 15 años.
