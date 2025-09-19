A Coruña vive su último día de calor del verano
El mercurio marcará los 25ºC
Este viernes Galicia seguirá bajo la influencia de las altas presiones, con entrada del aire frío en altura, por lo que quedaremos con cielos alternando nubes y claros.
Por la mañana, A Coruña se levantará con nieblas, que irán abriendo con el paso de las horas y el sol lucirá en gran parte del día.
Las temperaturas máximas serán de 25ºC, mientras que las mínimas serán de 16ºC. A partir del sábado ya regresarán las lluvias y las temperaturas máximas irán bajando, sin apenas superarse los 21ºC en las siguientes jornadas.
Los vientos soplarán de dirección variable por la mañana, cogiendo dirección suroeste a partir del mediodía.
