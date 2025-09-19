Dado de alta en el Chuac el bombero herido en los incendios de Ourense mientras siguen ingresados otros seis brigadistas

El bombero herido en los incendios registrados en el mes de agosto en Ourense ha recibido el alta, según han informado fuentes del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), donde estaba ingresado en la Unidad de Quemados.

Se trata del efectivo de 46 años que presentaba quemaduras de segundo grado con afectación en el 10% del cuerpo y que sufrió intoxicación por inhalación de humo.

Asimismo, continúan ingresados el brigadista accidentado en el mismo fuego, así como los cinco heridos en el incendio registrado en el municipio lucense de Barreiros (Lugo). Todos ellos evolucionan favorablemente, aunque su pronóstico sigue siendo grave.

Fuentes sanitarias han señalado que el primero de ellos, de 18 años, presenta quemaduras de tercer grado y afectación en el 40% del cuerpo, mientras los otros cinco tienen quemaduras de segundo grado.

En concreto, uno de 24 años tiene afectado el 25% del cuerpo y resultó intoxicado por inhalación de humo; otro de los profesionales, de 25 años, tiene el 15% del cuerpo quemado; el tercero de estos, 24 años y heridas en un 10%. Además, otro de los efectivos tiene 29 años y una afectación del 8% y, por último, el quinto de ellos, de 27 años, tiene heridas en el 5 por ciento.