Desarrolla duplica su beneficio tras facturar el récord de 62,3 millones

La constructora coruñesa Desarrolla cerró 2024 con los mejores resultados de su historia. La compañía alcanzó una facturación de 62,3 millones de euros, un 8,8% más que el ejercicio anterior y nuevo récord desde su fundación en 2009. El beneficio neto se elevó hasta los 2,2 millones, más del doble de los 1,04 que logró en 2023, según las cuentas depositadas por la empresa en el Registro Mercantil.

El Ebitda del ejercicio ascendió a 2,7 millones, lo que supone un incremento del 68% respecto al año anterior. La compañía atribuye estos resultados a la consolidación del crecimiento de los últimos ejercicios y a la positiva evolución de su cartera de obra. A cierre de 2024, el volumen pendiente de ejecución alcanzaba casi 75 millones, cuya práctica totalidad se desarrollará en 2025, ejercicio en el que prevé facturar al menos 60 millones por segundo año consecutivo, según explica la firma. Sería el sexto seguido por encima de los 50 millones

El aumento de la actividad vino acompañado de un incremento de la plantilla, que pasó de 160 a 168 trabajadores. Los gastos de personal crecieron un 10,3%, hasta situarse en 7,5 millones. La constructora, la segunda que más factura de A Coruña, cuenta en la actualidad con 17 sedes repartidas entre Galicia y otras comunidades como Madrid, Cataluña, Canarias, Baleares, Andalucía, País Vasco, Asturias y Valencia. «El importante trabajo realizado durante los últimos años nos ha permitido crear una importante diversificación de clientes, además de no tener dependencia con ningún sector económico», destaca en el informe.

El fortalecimiento financiero de la sociedad se refleja también en la eliminación de la deuda con entidades de crédito, que a finales de 2023 ascendía a 278.000 euros. El patrimonio neto se situó a 31 de diciembre en más de 7,3 millones y la tesorería superó los 16.

En cuanto al reparto del beneficio, la empresa destinará 2 millones de euros a dividendos, mientras que 238.000 se asignarán a remanente y 43.000 a reservas de capitalización. El pasado ejercicio estuvo marcado además por la fusión por absorción de su filial Design and Develops Home y por cambios en el accionariado, que queda constituido a partes iguales entre dos sociedades administradoras mancomunadas tras la cesión de acciones de los dos socios fundadores Gerardo Collazo y Gustavo Moure, que controlan cada una de estas dos sociedades.

Desarrolla es la segunda constructora coruñesa por volumen de ingresos, solo por detrás de Avantespacia, vinculada a los herederos de Manuel Jove, y por delante de Construcciones Ángel Jove. Con más de 15 años de trayectoria y más de 2.500 obras, mantiene su apuesta por cuatro áreas de actividad: interiorismo, rehabilitación, edificación e infraestructuras.

