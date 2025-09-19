Detenido en un ‘after’ de A Coruña por desobediencia a la autoridad

La Policía Local detuvo en la noche del jueves al viernes en un after del Orzán a un hombre por resistencia a la autoridad y desobediencia. Además, sobre él pesaba una orden judicial de ingreso en prisión.

Fuentes municipales informan de que la detención se llevó a cabo durante un control rutinario en las zonas de ocio nocturno.

Hubo un gran despliegue de patrullas en la zona, ya que también intervino la Policía Nacional, lo que provocó sorpresa entre los vecinos del barrio y también retenciones en el tráfico.