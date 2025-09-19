La Diputación presenta formaciones para clubes

El diputado de Deportes, Antonio Leira, presentó en el día de ayer el nuevo programa de formación para entidades deportivas de base de la provincia, al que dedicarán 4,3 millones de euros a través de ayudas económicas directas.

El programa de formación organizado por la Deputación de A Coruña busca ofrecer un programa formativo adaptado a la realidad del deporte base, que nace de las demandas de la gente, ya que más de 240 personas de 60 ayuntamientos y 40 modalidades deportivas diferentes participaron en una encuesta sobre el tema.

De este modo, se programan un total de ocho jornadas formativas durante los meses de octubre y noviembre, abordando temáticas como la normativa sectorial, los patrocinios, la gestión de la comunicación, la regulación emocional, la inclusión en el deporte o la dirección de equipos. El paquete formativo llegará a varios municipios de la provincia como Betanzos, el 14 de noviembre.