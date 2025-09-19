Grande Amore con banda o Caamaño&Ameixeiras, entre los conciertos del ciclo Tándem en A Coruña

El ciclo Tándem, organizado por la Deputación de A Coruña, regresa al Teatro Colón para ofrecer experiencias en las que se mezclan dos propuestas en el mismo escenario. En la programación, tal y como explican, buscan romper con las convenciones asumidas por el circuito de festivales mediante un póquer de binomios exclusivos.

El primer concierto mezclará la electrónica de Grande Amore con Verde Prato, en la que según ha anunciado el grupo liderado por Nuno Pico, será el primer concierto en su historia con banda. Este será el domingo 5 a las 20.00 horas.

El día 18 será turno para la mezcla de Caamaño&Ameixeiras con la portuguesa Sús, mientras que el tercero llegará al día siguiente con la catalana Rita Payés y el trío Nacho Faia Lar.

El cierre será el día 25 con Emilio José, que regresa con un nuevo proyecto elaborado con Suelen Estar Quartet.

A los conciertos se accederá con invitación gratuita que se pueden retirar en la plataforma Ataquilla.