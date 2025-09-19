¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de este viernes 19 de septiembre

Concierto de Carminho en el Palacio de la Ópera

21.00 horas | Catorce canciones, algunas de ellas con letra y música de su autoría, y otras de compositores y letristas de la talla de Luisa Sobral, componen Portuguesa, el nuevo disco de la artista lusa que presentará esta noche.

Palacio de la Ópera

Reguetón antiguo para perrear en el puerto

18.00 horas | El festival Son&Mar celebra este viernes Mundo Perreo, con actuaciones de Danny Romero o Kiko Rivera. Desde la tarde a la madrugada.

Muelle de Batería

Espectáculo de humor de Oswaldo Digón

20.00 horas | En In-Certo, el cómico mezcla su estilo de cómico de stand-up con su dilatada experiencia como improvisador teatral.

Sede de Afundación

Una obra del Centro Dramático Nacional

20.30 horas | Cris Balboa escribe, dirige y actúa en Roland mon amour, una obra del Centro Dramático Nacional que busca entretener y concienciar al público.

Teatro Rosalía de Castro

Iria Ares y Xoán Mejuto presenta ‘Señorita Xulia’

21.00 horas | Iria Ares y Xoán Carlos Mejuto llevan al Ágora la obra Señorita Xulia, una versión rompedora y sexy del clásico de August Strindberg.

Centro Ágora