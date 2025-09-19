Ilegales cancela su concierto en el Noites do Porto de A Coruña por motivos de salud
El festival trabaja en buscar una banda sustituta
El grupo Ilegales ha cancelado su concierto en festival Noites do Porto de A Coruña por motivos de salud de su cantantene, Jorge Martínez. La organización del festival le manda todo su "cariño" al artista y le desean "una pronta recuperación".
Ilegales tenía que actuar en A Coruña el 26 de septiembre en el muelle de Batería junto a Ana Curra. Noites do Porto trabaja ahora "contrarreloj para agendar una banda a la altura".
Las entradas para el concierto siguen siendo válidas. En cuanto se anuncie la banda sustituta, el público podrá valorar si seguir adelante o solicitar la devolución del importe. Para quien prefiera no esperar, puede solicitar ya la devolución.
Según el comunicado de la banda, Jorge Martínez se someterá a un "tratamiento contra un cácer". "La decisión, tan difícil como inevitable, responde únicamente a la necesidad de que Jorge dedique todas sus energías a recuperarse", apunta.
