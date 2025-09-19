La magistrada María Teresa Cortizas asume la presidencia de la Audiencia de A Coruña con demanda de más medios

La magistrada María Teresa Cortizas González-Criado ha tomado posesión como nueva presidenta de la Audiencia Provincial coruñesa, en un acto en la sede de esta institución y con presencia de autoridades tanto del ámbito político como jurídico.

En el mismo, se ha puesto de relevancia el hecho de que sea la primera mujer en desempeñar este cargo en A Coruña, algo a lo que también se ha referido María Teresa Cortizas en una intervención en la que ha comprometido "vocación" y "entrega".

También ha apelado a construir una Audiencia Provincial "más eficiente, más cercana y más justa". Todo esto en una intervención en la que ha alertado de la sobrecarga de asuntos en los juzgados de A Coruña y Santiago.

En particular, ha incidido en el "alarmante aumento de casos" en la jurisdicción civil y solicitó la creación de una Sección de Violencia sobre la Mujer en Santiago y Ferrol y que se garantice la dotación adecuada en la de A Coruña.

Además, propuso dotar a las secciones civiles de los partidos judiciales de A Coruña y Santiago de suficientes plazas para atender el incremento registrado. De hecho, ha insistido en la necesidad de reforzar dicha jurisdicción debido al "innegable aumento de casos", al tiempo que ha advertido que la litigiosidad en los órganos civiles es "alarmante".

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Ignacio Picatoste, ha destacado la trayectoria "larga, comprometida y brillante" de Cortizas, al tiempo que ha afirmado que algunos de los criterios que regirán su mandato serán "la defensa de la independencia judicial como garantía para la ciudadanía".

"El compromiso con la transparencia como principio indispensable que refuerza la confianza social, la atención prioritaria a las personas más vulnerables, la exigencia de medios adecuados y eficaces, y la voluntad de construir una Justicia más ágil y cercana, que sitúe a las personas en el centro de su acción", ha añadido.